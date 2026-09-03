<p>Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr findet heuer zum zweiten Mal der Klimamonat der Stadtgemeinde Bruneck statt.<\/p><p>Den Veranstaltungsauftakt bildet das Wochenende vom 19. und 20. September. Ganz nach dem Motto <strong>„Mit dem Rad zum Kinderfest“<\/strong> erwartet Kinder und Jugendliche ein buntes Programm rund ums Fahrrad. Am Samstag findet erstmals die <strong>Radlnacht <\/strong>statt. Um 19.00 Uhr startet die große Fahrrad-Lichterparade. Gemeinsam geht es mit den geschmückten Fahrrädern durch Bruneck.<\/p><p>Am 22. September um 18.30 Uhr geht es im NOBIS um die Frage <strong>„Bruneck bei Nacht – wie viel Licht braucht die Stadt?“<\/strong>. Direktor des Naturmuseum Südtirol David Gruber und Astrophysikerin Sabrina Bernhard sprechen über das Licht in der Stadt und die Auswirkungen von künstlicher Beleuchtung auf Mensch und Natur.<\/p><p>Am 29. September um 18.30 Uhr findet in der Stadtbibliothek Bruneck der Vortrag <strong>„Mehr Wärme. Weniger Rauch. Richtig Heizen mit Holz“<\/strong> statt. Georg Pichler, Direktor des Amts für Luft und Lärm, und Kaminkehrer Fabian Dorfmann informieren darüber, wie der Brennstoff Holz richtig und möglichst effizient genutzt werden kann.<\/p><p>Den Abschluss des Klimamonats bildet am 1. Oktober von 10 bis 18 Uhr die <strong>Pflanzentauschbörse <\/strong>in der Stadtbibliothek Bruneck. Einfach Pflanzenableger, Setzlinge oder Samen mitbringen und gegen andere Pflanzen eintauschen.<\/p><p>Neben dem Veranstaltungsprogramm begleiten weitere Maßnahmen, Sensibilisierungsaktionen und Kooperationen den Klimamonat und sorgen auch abseits der Veranstaltungen für neue Impulse.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1560919&mode=T&width=640&height=480&t=1788438345" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Programm Klimamonat" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><br><\/p><p>Hier finden Sie das gesamte Programm des Klimamonats: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225821828-2414&sprache=1" data-detailonr="225821828">PDF-Datei<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225821667-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>