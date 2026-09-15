<p>Der Name ist Programm am Wochenende des 19. und 20. Septembers: „Mit dem Rad zum Kinderfest“. Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche werden verschiedene Aktionen rund um das Thema Fahrrad geboten. <\/p><p>Auf dem Vorplatz des Veranstaltungszentrums NOBIS können Kinder und Jugendliche an beiden Tagen ihr Geschick auf zwei Rädern auf die Probe stellen und die Hindernisse im Rad-Geschicklichkeitsparcours des Kronplatz Outdoor Centers meistern. Auf dem Rathausplatz wartet der beliebte Parcours „Sicheres Fahrradfahren“ der Ortspolizei Bruneck.<br>Am Samstag findet in Kooperation mit südtirolmobil die Radlnacht in Bruneck statt. Ab 16.00 Uhr gibt es auf dem Rathausplatz ein buntes Rahmenprogramm mit Fahrradcheck, Fotobox und Rad-Dekostation. Um 17.30 Uhr werden die Fahrräder von Dekan Josef Knapp gesegnet. Um 19.00 Uhr startet die große Fahrrad-Lichterparade. Gemeinsam geht es mit den geschmückten Fahrrädern quer durch Bruneck. Für die passende Stimmung unterwegs sorgt AlbiDJ. Im Ziel beim Paul-Tschurtschenthaler-Platz wird die Lichterparade mit einem Kurzkonzert des Kinder- und Jugendchors Oberrasen empfangen. Dort werden die Teilnahmeurkunden des Projekts „Klimaschritte“ übergeben.<\/p><p>Am Sonntag wird es sportlich: Auf auf dem gesperrten Graben startet um 11.00 Uhr ein Spaßrennen für Bobbycars, Fahrräder und Laufräder. Ganz ohne Zeitmessung, dafür mit umso mehr Freude. <br>Auf dem Rathausplatz können die Kinder die Ortspolizei näher kennenlernen und einen Blick in ein Polizeiauto werfen. Bis 15.00 Uhr gibt es einen Fahrradcheck für Groß und Klein beim Stand der Sozialgenossenschaft EOS. Fahrräder werden geputzt, die Kette geölt und – soweit es die Zeit erlaubt – kleinere Reparaturen durchgeführt.<br>Am Nachmittag wird das NOBIS zum wohl sportlichsten Kino der Stadt. Bühne frei für das fahrrad.kino des Jugenddienst Dekanat Bruneck. Bei zwei Vorstellungen um 14.30 und 15.30 Uhr erzeugen bis zu acht Personen gemeinsam durch das Radeln den Strom für einen Kurzfilm.<br>Für alle, die mit dem Fahrrad zum Kinderfest kommen, stehen ausgewiesene Fahrradparkplätze zur Verfügung.<\/p><p>„Ich lade alle Familien herzlich ein, das Fahrrad an diesem Wochenende zum Verkehrsmittel der Wahl zu machen und gemeinsam mit uns in die Pedale zu treten“, so Umwelt- und Jugendstadträtin Stefanie Peintner.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Klimamonat_2026" title="Link zum Programm des Klimamonats">Die Radlnacht ist eine Aktion des Klimamonats 2026 der Stadtgemeinde Bruneck.<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225823975-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>