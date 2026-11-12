<p>Am Mittwoch, 11. November 2026 wurde im Brunecker Rathaus der Jahresbericht des Klima- und Energie Teams der Stadtgemeinde Bruneck vorgestellt. Stadträtin Stefanie Peintner, der Direktor des Amtes Gemeindeplanung, Matthias Plaikner und Elisabeth Moser von der Dienststelle Klimaschutz und Gemeindeentwicklung informierten über die aktuellen Schwerpunkte, umgesetzte Maßnahmen und laufenden Projekte.<\/p><p>Das Arbeitsprogramm wird jährlich vom Klima- und Energie Team erarbeitet und vom Gemeindeausschuss genehmigt. Es umfasst neben neuen Initiativen auch mehrjährige Maßnahmen und Projekte, unter anderem aus dem Gemeindeentwicklungsprogramm und dem Brunecker Klimaplan. Der Umsetzungsstand wird laufend dokumentiert.<\/p><p>„Als Gemeindeverwaltung verfolgen wir einen Ansatz der vielen kleinen, aber regelmäßigen Schritte. Wir sind überzeugt, dass es wenig Sinn macht, zu große Maßnahmen auf einmal anzugehen, an deren Umsetzung wir letztendlich scheitern. Vielmehr setzen wir auf Regelmäßigkeit und darauf, Schritt für Schritt etwas zu bewegen. Unsere Erfahrung zeigt, dass gerade diese Kontinuität langfristig eine größere Wirkung entfaltet. Natürlich gehören auch größere Veranstaltungen zu unserem Programm, darunter die Brunecker Radlnacht im September. Ein besonderer Schwerpunkt liegt für uns aber weiterhin auf der Sensibilisierung im Alltag: mit kleinen, konkreten Aktionen und vor allem durch die Einbindung von Schulen und Kindern. Denn Umweltbewusstsein entsteht nicht von heute auf morgen, sondern durch Bewusstseinsbildung, gemeinsamen Engagement und Vorbilder im Alltag.“<\/p><p><strong>Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick<\/strong><\/p><p><strong>Mobilität:<\/strong> Zu den Schwerpunkten zählten die flächendeckende Einführung von Tempo 30 im Stadtgebiet und die Errichtung zusätzlicher Fahrradabstellplätze im Zentrum, wobei vorab das Parkverhalten der RadfahrerInnen im Rahmen eines Interreg-Projekts analysiert wurde. Wichtige Planungsschritte wurden außerdem für die Radverbindung Bruneck – Pfalzen gesetzt. <br><strong>Energie: <\/strong>Der Ausbau der Photovoltaik auf gemeindeeigenen Gebäuden wurde durch die Realisierung sechs weiterer Anlagen auf Gemeindegebäuden fortgesetzt. Insgesamt sind bisher sechzehn gemeindeeigene Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Weitere Themen waren die Reduzierung der Lichtverschmutzung und das Trinkwassermonitoring. Bei der Planung neuer Wohnformen, wie etwa das Mehrgenerationenhaus und die Wohnbauzone Rienz Höfe auf dem ehemaligen Kasernenareal ist die Energieeffizienz das oberste Ziel.<br><strong>Grünräume:<\/strong> Die grüne Infrastruktur und die Entsiegelung von Flächen waren und bleiben wichtige Anliegen. Projekte wie die Neugestaltung des Parkplatzes in der Sportzone Dietenheim und die Umgestaltung des Spielplatzes in der Sonnenstraße tragen dazu bei. Außerdem wurden weitere Stadtbäume gepflanzt bzw. schadhafte Bäume ersetzt. <br><strong>Weitere Maßnahmen: <\/strong>Die Gemeinde setzte auf Müllvermeidung, trifft Maßnahmen gegen die illegale Müllablagerungen und fördert den Tausch- und Wiederverwendungsgedanken. Auch die nachhaltige Beschaffung von Dienstleistungen und Gütern laut den Mindestumweltkriterien ist eines der umgesetzten Ziele. <\/p><p>Neben der Aufwertung bestehender Grünräume rückt auch der sparsame Umgang mit der Ressource Boden zunehmend in den Mittelpunkt der Gemeindeentwicklung. „Die Reduzierung des Bodenverbrauchs wird eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre sein“, unterstreicht Amtsdirektor Plaikner. “Gleichzeitig ist sie eine wesentliche Voraussetzung, um die ökologische Wertigkeit unserer Landschaft und unserer Lebensräume langfristig zu erhalten. Die Umsetzung der entsprechenden Vorgaben erfordert ein Umdenken in der räumlichen Entwicklung und eine sorgfältige Abwägung bei künftigen Planungsentscheidungen. Dabei bewegen wir uns auch im Rahmen der europäischen Zielsetzungen und Richtlinien, die einen deutlich sparsameren Umgang mit der Ressource Boden vorgeben.“<br><br>Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit des Klima und Energie Teams ist die Sensibilisierung der Bevölkerung. <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Pressemitteilungen\/Zwischen_Wildbienen_und_Wiesenkraeutern_Erste_Brunecker_Woche_der_Artenvielfalt_begeistert_Gross_und_Klein_1">Die Woche der Artenvielfalt im Frühjahr<\/a> bot unter anderem einen Vortrag zum natürlichen Pflanzenschutz, eine Botanik-Safari in der „Woade“ von Dietenheim und Mitmachangebote für Kinder im Biodiversitätspark „Rita-Levi-Montalcini“. Im Frühjahr stand außerdem das Thema „Reparieren statt Wegwerfen“ und Tauschen im Mittelpunkt. <br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Pressemitteilungen\/Das_war_der_Brunecker_Klimamonat_2026">Der Klimamonat im Herbst<\/a> setzte ebenfalls auf Information und aktive Beteiligung. In den Schulen wurden Kinder mit einem Energieprojekt und der Aktion „Klimaschritte“ für umweltfreundliche Schulwege sensibilisiert. Ein Höhepunkt war das Radwochenende mit einer Lichterparade durch das Stadtzentrum, an der mehr als 500 große und kleine Radbegeisterte teilnahmen. Weitere Schwerpunkte waren die Lichtverschmutzung und das richtige Heizen mit Holz. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225833533-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>