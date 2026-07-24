<p>Bei einem kürzlich stattgefundenen Treffen haben Bürgermeister Bruno Wolf und Stadtrat Hannes Niederkofler mit Landesrat Christian Bianchi und Ressortdirektor Daniel Bedin über für Brunecks Entwicklung bahnbrechende Projekte gesprochen, für welche die enge Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinde ausschlaggebend ist.<\/p><p>Der Fokus lag auf dem Übergang des Kasernenareals Enrico Federico vom Land an die Gemeinde, für das vereinbart wurde, dass das Eigentum bereits im Herbst 2026 an die Gemeinde übertragen wird. Somit kann der Durchführungsplan für die dort entstehende neue Wohnbauzone ausgearbeitet werden. Zeitgleich erfolgt die Bonifizierung des Areals durch das Land. „Wenn wir hier parallel arbeiten, gewinnen wir gut acht Monate an Zeit, die den BauwerberInnen zugutekommt“, freuen sich Bürgermeister Wolf und Stadtrat Niederkofler, die Landesrat Bianchi und Ressortdirektor Bedin für das Entgegenkommen und die Zusammenarbeit danken.<br>Diskutiert wurde auch die Zukunft des Michael-Pacher-Hauses, für dessen Umgestaltung ein internationaler Planungswettbewerb ausgeschrieben wird. Seit geraumer Zeit ist es ein großes Anliegen, dort sowohl die Hauptverwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal als auch den Sozialsprengel Bruneck-Umgebung, die aktuell auf mehrere Standorte verteilt sind, zentral unterzubringen. Mit dem internationalen Planungswettbewerb zielt man darauf ab, die architektonische Qualität herauszuholen, die sich der Standort verdient. <\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1555605&mode=T&width=640&height=480&t=1784893140" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Treffen Land\/Gemeinde" title="" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225814769-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>