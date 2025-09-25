<p>Den Besuch von Landesrätin Rosmarie Pamer am Donnerstag, 18. September 2025 in Bruneck nutzten Bürgermeister Bruno Wolf sowie Stadträtin Julia Engl, Stadtrat Lukas Neumair und der Direktor der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Patrick Psenner, um gleich mehrere Sozial-, Senioren- und Familienthemen zu besprechen, bei denen Gemeinde, Bezirksgemeinschaft und Land gemeinsame Wege beschreiten. <\/p><p>Die zentrale Bündelung der Dienste der Bezirksgemeinschaft Pustertal stellt eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre dar. Dafür soll das Michael-Pacher-Haus in ein Haus des Sozialen umgewidmet werden. Auch die beiden Gebäude Waldheim und Josefsheim im Eigentum des Landes werden in den kommenden Jahren adaptiert, um dort verschiedene Dienste der Bezirksgemeinschaft ansiedeln zu können. <\/p><p>Mit Stadträtin Julia Engl besprach Landesrätin Pamer die neuen Kriterien der Sommerbetreuung die 3 bis 6jährigen sowie eventuelle Schwierigkeiten in der Umsetzung. Für mehr Klarheit sorgte auch das Gespräch mit der Landesrätin zu dem vom Land geforderten flächendeckenden Angebot eines Mittagstisches für Schülerinnen und Schüler. Besonderes Augenmerk wurde auf den Bereich des begleiteten und betreuten Wohnens für ältere Menschen gelegt. Gemeinsam mit Bürgermeister Bruno Wolf und Stadtrat Lukas Neumair besuchte Landesrätin Pamer die Baustelle des künftigen Senioren- und Sozialzentrums in St. Georgen, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Fraktionsverwaltung und Gemeinde, das 2026 bezugsfertig sein wird und in dem eben solche Wohnformen gemeinsam mit verschiedenen Gesundheits- und Sozialleistungen angeboten werden. Für eine ähnliche Struktur in Dietenheim steht die Planung unmittelbar bevor und in den kommenden Jahren wird auch an einem Wohnprojekt für Seniorinnen und Senioren im Kapuzinergarten gearbeitet. Damit einher geht der Bedarf an Fachkräften im Sozial- und Pflegebereich, wofür mit Landesrätin Pamer der künftige Ausbau der Ausbildung in Bruneck diskutiert wurde. <br>Auf der Tagesordnung stand weiters das Mehrgenerationenhaus, das in der Villa Igea in Bruneck entstehen wird. Ein Gemeinschaftsprojekt von Land, Wohnbauinstitut und Gemeinde, wobei die Immobilie 2026 vom Staat an das Land übertragen wird. Das Führungskonzept des künftigen Ortes des gelebten Miteinanders von Jung und Alt wird bis zum Start der Planungen zwischen Gemeinde, Land und WOBI vereinbart werden.<\/p><p>Der konstruktive Austausch mit der Landesrätin in einer angenehmen Atmosphäre fand einen festlichen Abschluss in der Seniorenmensa, wo Pamer, Bürgermeister Wolf und Stadtrat Neumair gemeinsam mit zahlreichen Gästen das 25jährige Bestehen der Einrichtung feierten. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1513143&mode=T&width=640&height=480&t=1758806124" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Baustellenbesuch in St. Georgen" data-lightbox="true" title="" style="null"><span class="fr-inner">Baustellenbesuch in St. Georgen<br>von links: Lukas Neumair, Brigitte Mair\/Amt Öffentliche Arbeiten, Bruno Wolf, Rosmarie Pamer, Fraktionspräsident Klaus Graber, Architekt Armin Durnwalder<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225766079-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>