<p>Das Langlauftraining des ALV KRONSPUR beginnt wieder am 19. September 2026 in Reischach, mit Spiel und Spaß als sportlicher Ausgleich zum Schulalltag.<\/p><p>In der schneefreien Zeit bauen die Trainingsverantwortlichen des Langlaufvereins ALV Kronspur die Fitness für das Schneetraining auf, schulen das Gleichgewicht und stärken die Gemeinschaft im Gruppenspiel. Kleine Feiern zu Nikolaus, Sylvester und Fasching stehen wieder auf dem Programm. Am Saisonabschluss findet wie immer das Vereinsrennen statt.<br>Informationen zum Trainingsbeitrag und über den Verein finden alle Interessierten auf der Webseite <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.kronspur.it">www.kronspur.it<\/a>.<\/p><p>Das Team des ALV KRONSPUR freut sich auf eine rege Teilnahme!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225823520-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>