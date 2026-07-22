<p>Die Stadtgemeinde unterstützt die acht Kindergärten den Gemeindegebietes mit einem Beitrag für den Ankauf von Lehr- und Spielmaterial von 54 Euro pro Kind.<\/p><p>Aktuell sind in den Brunecker Kindergärten 481 Kinder für das Kindergartenjahr 2026\/27 eingeschrieben, davon 9 in Aufhofen, 27 in Dietenheim, 62 in St. Georgen, jeweils 61 in Stegen und Reischach, jeweils 84 im Sternenhof und im Sonnenhaus des Kindergartens Gebert Deeg und 93 im Kindergarten „Il mondo dei bambini“.<br>Zusätzlich zu diesem Beitrag wurden die Ferienmonate genutzt, um die Ausstattung und Einrichtung der Kindergärten zu erneuern und zu verbessern. Die Ankäufe werden immer auf der Grundlage einer Bedarfsliste der Kindergartendirektionen über den Stadtbauhof abgewickelt. Angekauft worden sind Einrichtungsgegenstände, Spielgeräte, didaktisches Material, Elektrogeräte sowie Büroausstattung.<br>„Die gute Ausstattung der Kindergärten trägt wesentlich zur Förderung und zum Wohlbefinden der Kinder bei. Mit altersgerechtem Spielzeug wird die Kreativität der Kinder angeregt, Spielgeräte im Außenbereich stärken die Koordination und motorische Entwicklung. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, hier ständig am Ball zu bleiben“, betont Stadträtin Julia Engl. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225814514-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>