<p>Die Initiative “M’illumino di meno” ist eine Radiokampagne von Rai Radio2 für mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Jedes Jahr am 16. Februar wird der Aktionstag gefeiert, indem symbolisch die Beleuchtungen von Denkmälern oder Plätzen abgeschaltet werden, um auf den nationalen Tag des Energiesparens und des nachhaltigen Lebensstils hinzuweisen.<\/p><p>Auf Initiative von Gemeinderat Fabian Fistill nimmt die Stadtgemeinde Bruneck auch dieses Jahr wieder an der Aktion teil. <strong>In der Nacht des 16. Februars<\/strong> bleibt die Beleuchtung des Schlosses, der Kirchen und des Rathauses ausgeschaltet. <br>„Die Initiative ‚M’illumino‘ di meno” lädt uns dazu ein, über unseren Lebensstil nachzudenken und darüber, wie wir dazu beitragen können, unsere Auswirkungen auf den Planeten zu verringern. Das Ausschalten des Lichts ist eine symbolische Geste, aber vor allem ein Aufruf zum gemeinsamen Handeln. Alle, von Privatpersonen über öffentliche Einrichtungen bis hin zu Unternehmen, Schulen und Verbänden, können auf ihre Weise dazu beitragen einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern. Es zählen die Entscheidungen im täglichen Leben, die unterm Strich etwas bewegen können“, so Fabian Fistill.<\/p><p>Das diesjährige Motto der Initiative lautet „Aufklärung durch Wissenschaft“. Passend dazu werden erste Ergebnisse des Forschungsprojekts des Naturmuseums und Planetariums Südtirol „Südtirol leuchtet: Messung, Analyse und Charakterisierung der Lichtverschmutzung in urbanen Gebieten“ ausgewertet. Das Projekt wurde im Herbst 2023 gestartet und läuft voraussichtlich bis Ende 2026. Ziel der Untersuchungen ist es abzuschätzen, wie hoch der Anteil der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Bruneck und Meran an der Gesamt-Lichtverschmutzung in der jeweiligen Stadt ist. In jeder Stadt wurden Messsensoren installiert, welche die Helligkeit des Nachthimmels über lange Zeiträume aufnehmen. Ein Sensor steht jeweils im Stadtzentrum, einer am Stadtrand und einer in einem abgelegenen Gebiet. Im Herbst 2026 werden die finalen Ergebnisse des Forschungsprojektes erwartet, die der Öffentlichkeit vorgestellt werden. <br>Stadträtin Stefanie Peintner unterstreicht die Wichtigkeit des Themas Lichtverschmutzung. „Mein besonderer Dank gilt Fabian Fistill für die wertvolle Initiative. Ich lade alle ein am 16. Februar mitzumachen und bewusst das Licht auszuschalten.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225785554-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>