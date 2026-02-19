<p>Die Literaturnächte sind eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Jugend- und Kulturzentrums UFO und der Stadtbibliothek Bruneck. Das Literaturfestival wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule Bruneck organisiert und von Sponsoren unterstützt. <\/p><p>Seit dem Jahr 2000 sind die Literaturnächte mit dem Festival aus dem kulturellen Leben Brunecks nicht mehr weg zu denken. Ab 24. Februar beginnen sie wieder, die Literaturnächte im UFO. Es ist den beiden Veranstaltern, dem Jugend- und Kulturzentrum UFO und der Stadtbibliothek Bruneck, von Anfang an ein Anliegen, viele Ausdrucksformen und die Generationen miteinander in Verbindung zu bringen. Die Auswahl der AutorInnen ist jedes Jahr eine besondere Herausforderung, entsprechend freuen sich Michaela Grüner, Sonja Hartner und Gunther Niedermair: „Bei dieser Ausgabe haben wir den Schwerpunkt auf Identitätssuche und das Zurechtkommen in dieser Welt gelegt und bieten hochkarätige Namen, einen innovativen Mix zwischen Literatur und Musik und aufregende Bücher.“ Die BesucherInnen können diese am Büchertisch des Buchladen am Rienztor erwerben und signieren lassen.<\/p><p>Unter dem Motto „Literatur ist nicht nur Abenteuer im Kopf, man muss schon wieder ins UFO“ wird in einer lockeren Atmosphäre an vier Dienstagen im Februar und März die Welt der Literatur erlebbar.<\/p><p><strong>Dienstag, 24.02., 20h, UFO Bruneck \/\/ Literaturnacht I <br>Boris Matić: Deans Reise<\/strong><br>Eine Reise führt den eigenwilligen jungen Dean nach Bosnien und Herzegowina, in das Land seiner Geburt. Doch die Reise gestaltet sich zu einem verworrenen Trip. Die vom Krieg geprägte Vergangenheit holt Dean ein und erschüttert ihn – wie kann er dieser Last entkommen?<br>„Deans Reise“ ist ein vielschichtiger Roman über ein Leben nach dem Überleben, über ein Dasein zwischen den Sprachen und Kulturen, über Entwurzelung und Verlorenheit, über das Eigene und das Fremde.<br>Boris Matić wurde 1990 in Bosnien und Herzegowina geboren und wuchs in Deutschland, in Kroatien und in Südtirol auf. Er studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Seine Erzählung „Was bedeutet das alles überhaupt“ wurde beim Literaturwettbewerb der Erik-Neutsch-Stiftung preisgekrönt. „Deans Reise“ ist sein Debütroman. Er lebt und arbeitet in Leipzig.<\/p><p><strong>Dienstag, 03.03., 20h UFO Bruneck \/\/ Literaturnacht II<br>Julia Jost: Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht<\/strong><br>Es ist das Jahr 1994. In einem Kärntner Dorf am Fuß der Karawanken sitzt die Erzählerin unter einem Lkw und beobachtet die Welt und die Menschen knieabwärts. Sie ist elf Jahre alt und spielt Verstecken mit ihrer Freundin Luca. Zum letzten Mal, denn die Familie zieht um. <br>In ihrem hochgelobten Roman schildert Julia Jost das Aufwachsen in einer archaischen Bergwelt zwischen Stammtisch und Beichtstuhl – und wie man hier als querstehendes Kind überlebt: dank einer zärtlichen Freundschaft und durch ein überbordendes Erzählen, das die Wirklichkeit besser macht, als sie ist.<br>Julia Jost, geboren 1982 in Kärnten, lebt in Wien und Berlin. Sie studierte Philosophie, Bildhauerei und Theaterregie und arbeitete als Regisseurin und Dramaturgin u. a. am Thalia Theater Hamburg. 2019 wurde sie für einen Auszug aus dem Roman mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet. Ihr Theaterstück „ROM“ feierte 2024 am Volkstheater Wien Premiere.<\/p><p><strong>Dienstag, 10.03., 20h, UFO Bruneck \/\/ Literaturnacht III<br>Tamara Stocker<\/strong><br>Tamara Stocker, 1992 in Innsbruck geboren, ist im Jahr 2019 in ihr Poetry-Slam-Debüt hineingestolpert. Seither ist der Slam-Zirkus fester Bestandteil ihres Lebens – ein Wortspielplatz, Ort zum Austoben und kreatives Ventil für alle trockenhumorigen Gedanken, die im journalistischen Berufsalltag keinen Platz finden. 2021 gewann die Tirolerin die Österreichischen Poetry-Slam Meisterschaften in Linz und war ein Jahr später Preisträgerin des Slam Poetry Förderpreises des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck. International durfte sie ihr Heimatland bei den Europa- und WeltmeisterInnenschaften in Brüssel vertreten. 2024 wurde sie Tiroler Meisterin im Poetry Slam. Seit 2025 ist sie Teil der Innsbrucker Lesebühne FHK5K.<\/p><p><strong>Dienstag, 17.03., 20h, UFO Bruneck \/\/ Literaturnacht IV<br>24. Literaturfest\/ival\/e<\/strong><br>Georg Paul Aichner, Viktoria Bacher Pipperger, Daniel Chaves Gómez, die einsamen leinsamen aka puttega & earweego, Anna Ladstätter, Erika Lercher, Albert Mairhofer, Sarah Meraner, Irene Moroder, Sabine Ralser, Katja Renzler, Simon Josef Rubatscher<\/p><p>Bereits zum 24. Mal steigt das ultimative Literaturfest\/ival\/e im UFO. JungschriftstellerInnen und bekannte AutorInnen bieten Literatur von Prosa, Lyrik bis Poetry Slam. Mit dabei das beste und fairste Publikum der Welt, musikalische Intermezzi von „Cellissimi!“ der Musikschule Bruneck unter der Leitung von Franziska Romaner und ein eingespieltes Moderatorinnen-Team mit Judith Steinmair & Sonja Hartner. Rai Südtirol zeichnet das gesamte Festival auf und sichert es für die Zukunft. Freuen dürfen sich die BesucherInnen auf ein exquisites Buffet.<\/p><p>Literatur ist nicht nur Abenteuer im Kopf, man muss schon wieder ins UFO<\/p><p>Reservierungen: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.ufobruneck.it">www.ufobruneck.it<\/a> oder <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@ufobruneck.it">info@ufobruneck.it<\/a> oder <a href="tel:+390474555770">+39 0474 555770<\/a><\/p><p>Auf dem Foto: die Autorin Tamara Stocker<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225786400-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>