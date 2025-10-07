<p>Südtirols Beitrag zur Klimaneutralität stand im Fokus des Veranstaltungsabends am 6. Oktober in Bruneck. <\/p><p>Organisiert wurde die Veranstaltung vom Land Südtirol (Ressort Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport) und der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Bruneck. <\/p><p>Interessierte konnten sich im NOBIS aus erster Hand über aktuelle Themen rund um den Klimaschutz informieren. Peter Brunner, Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, stellte den „Klimaplan Südtirol 2040“ vor und erläuterte die wichtigsten Strategien und Maßnahmen, mit denen Südtirol seine ambitionierten Klimaziele erreichen will, sowie den bisherigen Umsetzungsstand.<\/p><p>Landesrat Brunner appellierte in Bruneck an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher sich aktiv am Transformationsprozess zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 zu beteiligen, das Ziel, das sich Südtirol mit dem Klimaplan gesetzt hat. <\/p><p>Stefanie Peintner, Stadträtin für Umwelt der Stadtgemeinde Bruneck, betonte in ihren Grußworten: „Mit diesem Infoabend endet unser erster Brunecker Klimamonat und schließt eine inspirierende Veranstaltungsreihe ab. Was wir mitnehmen, ist eine wichtige Erkenntnis: Jeder Beitrag zählt – auch wenn er noch so klein erscheint."<\/p><p>Ulrich Santa, Direktor der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus, gab einen Überblick über den Stand der Dinge im Bereich Kommunale Klimapläne. Es folgten Best-Practice-Beispiele: Der Energymanager der Stadtgemeinde Meran, Oliver Irsara, ging näher auf das Energiemonitoring-Tool von Meran ein, während die Bürgermeisterin von Hafling, Sonja Plank, das Fußgängerprojekt „Kimm mit – Gemeinsam unterwegs in Hafling“ vorstellte.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768137-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>