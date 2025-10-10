<p>Seit eh und je ist der Luna Park eine beliebte Veranstaltung für Groß und Klein. Jedes Jahr zieht er viele BesucherInnen an, nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus den Nachbargemeinden. <\/p><p>Heuer wird der Luna Park erstmals vollständig am Mobilitätszentrum aufgebaut und bietet insgesamt 35 Attraktionen. Der Luna Park ist vom 10. bis zum 28. Oktober 2025 geöffnet. Die Öffnungszeiten sind werktags von 14:00 bis 23:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 10:00 bis 21:00 Uhr. Er lässt sich bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Für alle, die mit dem Auto kommen, stehen Parkmöglichkeiten am Stegener Marktplatz zur Verfügung. Abo+ InhaberInnen und PendlerInnen können wie auch letztes Jahr weiterhin am reservierten, abgesperrten Teil des Parkplatzes am Mobilitätszentrum parken.<\/p><p>Diese Veranstaltung konnte dank der guten Zusammenarbeit zwischen RFI, STA und der Stadtgemeinde Bruneck auf dem Parkplatz beim Mobilitätszentrum realisiert werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768597-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>