<p>Dann seid ihr in der Intercable ARENA richtig! Ab 7. August steht die Eisfläche nämlich wieder für den Publikumslauf und die Disco on Ice zur Verfügung.<\/p><p>Hier die Termine:<\/p><p>Freitag, 7. August, 20:00 bis 22:30 Uhr, Disco on Ice<br>Sonntag, 9. August, 14:00 bis 17:00 Uhr, Publikumslauf<br>Freitag, 14. August, 20:00 bis 22:30 Uhr, Disco on Ice<br>Sonntag, 16. August, 14:00 bis 17:00 Uhr, Publikumslauf<br>Freitag, 21. August, 20:00 bis 22:30 Uhr, Disco on Ice<br>Sonntag, 23. August, 14:00 bis 17:00 Uhr, Publikumslauf<br>Freitag, 28. August, 20:00 bis 22:30 Uhr, Disco on Ice<\/p><p>Für Inhaber\/innen der hoi!CARD sind der Publikumslauf und die Disco on Ice kostenlos.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225815508-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>