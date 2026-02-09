<p>Im November 2025 hat Sozialstadtrat Lukas Neumair Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit an der Erstellung des Raum- und Wohnkonzeptes des zukünftigen Mehrgenerationenhauses aufgerufen. Mit einer motivierten Arbeitsgruppe ist der partizipative Prozess nun bei einem ersten Treffen erfolgreich gestartet. <\/p><p>„Die Arbeitsgruppe der insgesamt 17 Interessierten, die sich gemeldet haben, das zukünftige Mehrgenerationenhaus von Bruneck strukturell wie inhaltlich mitzugestalten, könnte vielfältiger und passender nicht sein. Sie alle haben persönliche oder berufliche Hintergründe und Ausgangslagen, die sich in der Erstellung des Konzepts „Generationenwohnen“ als wichtige Aspekte einbringen lassen. Außerdem sind mit ihnen jene Zielgruppen vertreten, die zukünftig im Mehrgenerationenhaus nicht nur einziehen, sondern sich dort vor allem wohlfühlen sollen“, erklärt Stadtrat Lukas Neumair begeistert. Ein Großteil der Arbeitsgruppe, der auch zwei VertreterInnen des Wohnbauinstituts WOBI angehören, hat sich im Jänner 2026 mit ihm zu einem ersten partizipativen Treffen zusammengefunden. <\/p><p>Das Treffen, das von Mitarbeiterinnen der Gemeinde vorbereitet und geleitet wurde, war workshopartig aufgebaut. Ganz nach dem Motto „Think big!“ (wörtlich: Denke groß!) ging es zunächst um ein ungezwungenes Ideenspinnen. Aspekte zu strukturellen Must-haves, zur Ausstattung von Gemeinschaftsräumen, praktischen Wohnelementen, Außengestaltung und wünschenswertem „Luxus“ wurden in Kleingruppen ungefiltert zu Papier gebracht. In einem zweiten Arbeitsauftrag wurden die gesammelten Ideen „zusammengeworfen“, miteinander verglichen und bewertet. Wichtiges, Sinnvolles und Notwendiges zu den Bereichen Barrierefreiheit und Sicherheit, Wohnen, Gemeinschaftsräume und Parken, Außengestaltung, Organisation und Allgemeines werden im weiteren Prozessverlauf vertieft.<\/p><p>Neben der Besichtigung von bestehenden Mehrgenerationenhäusern in Innsbruck und Brixen sind im Laufe des Frühjahres noch weitere Treffen geplant – mit dem Ziel, im Sommer das partizipativ erarbeitete Raum- und Wohnkonzept des Mehrgenerationenhauses von Bruneck an das Wohnbauinstitut WOBI für die Ausschreibung des Ideenwettbewerbs zu übergeben.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1530696&mode=T&width=640&height=480&t=1770639028" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Partizipativer Prozess Mehrgenerationenhaus" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Ideensammlung<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1530694&mode=T&width=640&height=480&t=1770638988" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Die Arbeitsgruppe" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">vorne von links: Lukas Neumair, Michaela Grüner, Barbara Willimek, Doris Wild, Barbara Tschenett, Werner Schwienbacher; hinten von links: Kristy Milesi, Armin Prader, Paulina Moser, Sami Rezgui, Silvia Kamelger, Christiane Unterkircher<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225784676-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>