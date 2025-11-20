<p>Im Sommer 2026 wird die Villa Igea vom Staat an das Land Südtirol übergeben. Somit werden die Weichen für die Planung des Mehrgenerationenhauses gestellt. Für die Ausschreibung des Ideenwettbewerbes durch das Institut für den sozialen Wohnbau WOBI soll nun ein Wohn- und Raumkonzept erstellt werden, wofür die Stadtgemeinde Bruneck gezielt Bürgerinnen und Bürger miteinbeziehen möchte. <\/p><p>Mehrgenerationenwohnen ist mehr als ein Nebeneinander von Jung und Alt, es ist ein Miteinander, das fordert und fördert. Für ein gelingendes und erfolgreiches Konzept sollen verschiedene Sicht- und Denkweisen von Anfang an berücksichtigt werden. „Plane mit!“, lautet deshalb der Aufruf von Stadtrat Lukas Neumair, der damit Bürgerinnen und Bürger zu einem partizipativen Planungsprozess einlädt. <br>In einem Mehrgenerationenhaus wohnen und leben Alt und Jung, Familien, Alleinerziehende oder Alleinstehende, Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder mit Migrationshintergrund in räumlich getrennten Wohnungen, aber unter einem gemeinsamen Dach – ein Dach, das den Rahmen schafft für Nähe und Gemeinschaft, das aber auch Privatsphäre und persönlichen Rückzugsort bietet und respektiert. Das Herzstück ist ein tragendes soziales Netz, wo Hilfe nach persönlichem Bedarf und Bedürfnissen in Anspruch genommen und unter Einsatz von eigenen Ressourcen, Erfahrungen und Fähigkeiten angeboten wird. So entsteht gelebtes Für- und Miteinander. <\/p><p>„Wir als Gemeinde laden BürgerInnen, mögliche zukünftige BewohnerInnen und VertreterInnen der Interessensgruppen herzlich ein, Teil der Arbeitsgruppe zu werden, um das Mehrgenerationenhaus in Bruneck strukturell wie inhaltlich mitzugestalten und das Konzept „Generationenwohnen“ mit konkreten Ideen und Inputs zu füllen“, so Stadtrat Lukas Neumair. <\/p><p>Die Arbeitsgruppe soll sechs bis zehn Personen unterschiedlicher Generationen umfassen, die folgende Interessensgruppen vertreten: Seniorinnen und Senioren, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Familien, Alleinerziehende\/Alleinstehende, Studierende, Menschen mit Migrationshintergrund. <\/p><p>Die Auswahl der Personen erfolgt auf der Grundlage eines Motivationsschreibens, das Interessierte anhand <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225774731-2414&sprache=1" title="Mehrgenerationenhaus. Interessenbekundung"><\/a><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225774769-2414&sprache=1" title="Mehrgenerationenhaus. Interessenbekundung">dieses Formulars<\/a> bis 5. Dezember 2025 an folgende E-Mailadresse senden können: <a data-fr-linked="true" href="mailto:allg.dienste@gemeinde.bruneck.bz.it">allg.dienste@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225774727-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>