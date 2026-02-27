<p>Die Arbeiten zur energetischen Sanierung des Mehrzweckgebäudes St. Georgen haben planmäßig begonnen. Das Gebäude wird energietechnisch auf den neuesten Stand gebracht.<\/p><p>Aufgrund der Temperaturen wird zunächst in den Innenräumen gearbeitet, in der Feuerwehrhalle und im Saal. Es werden Dämmarbeiten gemacht und die gesamte Beleuchtung des Gebäudes wird auf LED umgestellt. Die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlage wird erneuert, ebenso der Boden im Saal und in der Küche. Danach erfolgt der Abbruch der alten Fassade. Die Fassade und das Dach werden gedämmt. Sofern alles planmäßig verläuft, wird das Mehrzweckgebäude im Herbst wieder bezugsfertig sein. <br>Bürgermeister Bruno Wolf und Stadtrat Lukas Neumair betonen, dass es der Gemeinde ein Anliegen ist, öffentliche Gebäude energetisch auf den neuesten Stand zu bringen und laufend zu optimieren, weil die Gebäude durch die rege Vereinstätigkeit sehr gut ausgelastet sind und somit ein großes Energiesparpotential besteht. <\/p><p>Für die Sanierung konnte eine Teilfinanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gewonnen werden, mit dem speziell die Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden gefördert wird. <\/p><p>Ein Dank geht an die Fraktionsverwaltung von St. Georgen für die Zusammenarbeit beim Sanierungsprojekt.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1131389&mode=T&width=640&height=480&t=1752658690" class="fr-fil fr-dib width66" alt="efre-fesr_logo_kurz_rgb"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225787374-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>