<p>Mitte Jänner 2026 versendet die Dienststelle Steuern und Gebühren die Müllrechnungen für das Jahr 2025.<\/p><p>Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe, die in der Gemeinde eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, erhalten ihre Rechnung über die zertifizierte Mailadresse (PEC-Mail) der Gemeinde <a data-fr-linked="true" href="mailto:bruneck.brunico@legalmail.it">bruneck.brunico@legalmail.it<\/a>. Sollten sie nicht ausdrücklich mitgeteilt haben, dass sie die Rechnung ausschließlich per Mail erhalten möchten, wird diese zusätzlich auf dem Postweg zugesandt.<\/p><p> Bitte melden Sie sich, falls Sie die Rechnung in Papierform nicht benötigen: <a data-fr-linked="true" href="mailto:steuern@gemeinde.bruneck.bz.it">steuern@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a>, <a href="tel:+390474545208">+39 0474 545208<\/a>. Mit dem Mailversand sparen wir Zeit, Papier und Postspesen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225781470-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>