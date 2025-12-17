<p>Am Mittwoch, 24. Dezember werden die Mülltonnen entleert, genauso wie an den Feiertagen 25. Dezember und 26. Dezember.<\/p><p>Auch am 31. Dezember ist der Dienst gewährleistet. Anstatt Donnerstag, 1. Jänner 2026 werden die Mülltonnen am Freitag, 2. Jänner entleert. Auch am Dienstag, 6. Jänner 2026 entfällt die Entleerung und wird am Mittwoch, 7. Jänner nachgeholt.<\/p><p>Der Recyclinghof bleibt am 24. und am 31. Dezember geschlossen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225778047-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>