<p>Die OEW – Organisation für Eine solidarische Welt, die Landeshotelfachschule Bruneck und die Stadtgemeinde Bruneck laden am Samstag, den 24. Oktober 2026 um 19.00 Uhr, zu einem besonderen Benefizdinner ins Schulrestaurant Vegabula im Brunecker Rathaus ein.<\/p><p>In Kooperation mit dem feld.Verein aus Innsbruck wird ein nachhaltiges Fünf-Gänge-Menü geboten, das fast ausschließlich aus „geretteten“ Lebensmitteln besteht, die aufgrund eines Schönheitsmakels oder als Überschuss weggeworfen werden würden. <br>Wenn Lebensmittel im Müll landen, gehen nicht nur sie selbst verloren, sondern auch die Ressourcen, die für ihren Anbau, ihre Verarbeitung und ihren Transport nötig waren. Unser Umgang mit Lebensmitteln hat deshalb auch soziale und ökologische Folgen, die über Südtirol hinausreichen. Auf diese Zusammenhänge möchte die OEW aufmerksam machen: „Für die Lebensmittelproduktion werden große Mengen an Emissionen freigesetzt und begrenzte Ressourcen wie Wasser und fruchtbarer Boden genutzt, die angesichts des Klimawandels immer kostbarer werden. Am schwersten trifft es derzeit Menschen in Ländern des Globalen Südens. Mit unseren Projekten möchten wir Bewusstsein schaffen und einen kleinen finanziellen Ausgleich leisten,“ erklärt OEW-Mitarbeiterin und Projektverantwortliche Monika Thaler.<br>Mit dem Benefizabend wird ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt und gleichzeitig ein solidarisches Projekt unterstützt: Die Einnahmen des Abends aus einem Wertschätzungsbeitrag von 45 Euro pro Person, kommen zu Gänze dem OEW-Partnerprojekt „Vida y Esperanza“ zugute, bei dem Schulkinder und ihre Familien in Bolivien mit Bildungsangeboten und Sozialarbeit unterstützt werden.<br>„Der Benefizabend passt sehr gut zum Konzept des Vegabula, dem veganen Schulrestaurant der Landeshotelfachschule Bruneck. Schülerinnen und Schüler können das Gelernte dort in der Praxis umsetzen. Lebensmittelverschwendung und ein bewusster Umgang mit Ressourcen sind im Unterricht wichtige Themen und bewertungsrelevant. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Aktion künftig regelmäßig stattfindet und unsere Schülerinnen und Schüler mitarbeiten", so Maria-Magdalena Kranebitter, Direktorin der Landeshotelfachschule Bruneck. Übrigens: Das Schulrestaurant Vegabula ist ab dem 5. Oktober wieder geöffnet.<br><br>Auch Umweltstadträtin und Nachhaltigkeitsbeauftragte Stefanie Peintner freut sich über die Initiative: „Nachhaltigkeit ist auch für die Stadtgemeinde Bruneck ein wichtiges Anliegen. Der Benefizabend verbindet den bewussten Umgang mit Lebensmitteln mit solidarischem Engagement. Ich bedanke mich bei der oew und der Landeshotelfachschule Bruneck für das Engagement und ich hoffe, dass viele Menschen kommen.“<\/p><p>Anmeldungen bis zum 20.10. bei <a data-fr-linked="true" href="mailto:monika.thaler@oew.org">monika.thaler@oew.org<\/a> oder <a href="tel:+390472208208">+39 0472 208208<\/a>.<\/p><p>Die Initiative wird vom Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität des Landes Südtirol unterstützt.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1565235&mode=T&width=640&height=480&t=1790875707" class="fr-fil fr-dib width66" alt="von links: Direktorin Maria-Magdalena Kranebitter, Schulrestaurantleitein Marie Theres Zingerle, Stadträtin Stefanie Peintner und Monika Thaler von oew" data-lightbox="true" title=""><span class="fr-inner">Projektvorstellung Nachhaltig augetischt - von links: Direktorin Maria-Magdalena Kranebitter, Schulrestaurantleiterin Marie Theres Zingerle, Stadträtin Stefanie Peintner und Monika Thaler von OEW<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826969-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>