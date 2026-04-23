<p>Großes Interesse, reger Austausch und jede Menge kreative Energie: Die Auftaktveranstaltung der Nachhaltigkeitsaktion „I richtmos mit Nadel und Faden“ am Donnerstag, 23. April 2026 in der Stadtbibliothek Bruneck war ein voller Erfolg.<\/p><p>Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, ihre Lieblingsstücke zu reparieren, anzupassen oder beim Mini-Kleidertausch neue Schätze zu entdecken. Unterstützt von Nähprofis gab es Hilfe zur Selbsthilfe.<br>Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm – mit Modeausstellung, Quiz, Poetry Slam von Lena Simonetti sowie Musik von Isa & Pauli – kam ebenfalls sehr gut an. In entspannter Atmosphäre genossen die Gäste bei einer Tasse Fair-Trade-Kaffee vom Weltladen Twigga Bruneck die Frühlingssonne im Outdoor-Wohnzimmer.<br>Stadträtin Stefanie Peintner zeigte sich begeistert: „Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich für Nachhaltigkeit im Alltag interessieren und aktiv mitmachen. Ein großes Dankeschön gilt dem Organisationsteam und allen Beteiligten, die diese gelungene Veranstaltung möglich gemacht haben.“<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540926&mode=T&width=640&height=480&t=1776963692" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540927&mode=T&width=640&height=480&t=1776963842" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540928&mode=T&width=640&height=480&t=1776963911" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540929&mode=T&width=640&height=480&t=1776963961" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540930&mode=T&width=640&height=480&t=1776964017" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540931&mode=T&width=640&height=480&t=1776964066" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540932&mode=T&width=640&height=480&t=1776964114" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540933&mode=T&width=640&height=480&t=1776964161" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540935&mode=T&width=640&height=480&t=1776964232" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540942&mode=T&width=640&height=480&t=1776964448" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Veranstaltung Stadtbibliothek" title="" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225797337-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>