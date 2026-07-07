<p>Das Regional Management LAG Pustertal hat neue Aufrufe zur Einreichung von Projektvorschlägen für das Förderprogramm LEADER Pustertal 2023 - 27 veröffentlicht.<\/p><p>Vom 06.07.2026 bis einschließlich zum 30.09.2026 um 24:00 Uhr können Projektvorschläge bei der LAG Pustertal eingereicht werden. Bei Interesse steht das LAG-Team unter <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@rm-pustertal.eu">info@rm-pustertal.eu<\/a> oder Tel. <a href="tel:+390474431020">+39 0474 431020<\/a> gerne zur Verfügung.<\/p><p>Die entsprechenden Aufrufe sowie alle notwendigen Unterlagen und Details finden Sie hier: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe">https:\/\/www.rm-pustertal.eu\/de\/leader-pustertal\/2023-27\/aktuelle-projektaufrufe<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225811356-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>