<p>Die vergangene Sommersaison wurde genutzt, um dem Untergeschoss der italienischen Mittelschule Don Milani ein neues Gesicht zu verleihen. <\/p><p>Durch das Abgraben des Geländes wurde in Innenhof geschaffen, der Licht und Frischluft in die Untergeschosse bringt. Anstelle der sechs Kellerräume sind nun drei freundliche Räume entstanden: eine Werkstatt, ein Multimediaraum und ein Vorbereitungsraum für das Lehrpersonal, wobei die Werkstatt auch von den Schülerinnen und Schülern der Oberschule genutzt werden kann. Zusätzlich konnten Abstellräume und ein behindertengerechtes WC errichtet werden. <br>Erfreulich ist zudem, dass der bestehende Baum trotz der Bauarbeiten erhalten bleiben konnte. Seine Bewahrung war ein wichtiges Anliegen und darum wurde er bewusst in die Neugestaltung integriert.<br>Vizebürgermeister Antonio Bovenzi, in dessen Zuständigkeitsbereich die italienischen Schulen fallen, Bürgermeister Bruno Wolf und die Schuldirektorin Giusy Santo freuen sich über den gelungenen Umbau, der vielfältige Möglichkeiten der gemeinsamen Nutzung bietet und ohne Einschränkung der Unterrichtstätigkeit realisiert werden konnte.<br>„Investitionen in Bildungseinrichtungen sind Investitionen in die Zukunft unserer jungen Menschen und deshalb von außerordentlicher Bedeutung“, betont der Vizebürgermeister. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1519966&mode=T&width=640&height=480&t=1763029564" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Abschluss der Arbeiten in der italienischen Mittelschule" data-lightbox="true" style="null"><span class="fr-inner">von links: Hannes Oberhammer\/, Meinhard Fauster\/ArcFactory, Zeno Monteduro\/Architekt, Waltraud Kaser, Werner Seidl\/Architekt, Direktorin Giusi Santo, Vizebürgermeister Antonio Bovenzi und Bürgermeister Bruno Wolf<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225773500-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>