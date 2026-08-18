<p>Die Citybuslinie 420.3 bedient seit Kurzem die gesamte Wohnzone im Lamprechtsburger Weg und in der Neurauthstraße. Vorher fuhr der Bus nur über die Neurauthstraße bis zum Freischwimmbad.<\/p><p>„Mit der neuen Streckenführung durch die Wohnzonen entsprechen wir dem Wunsch zahlreicher älterer MitbürgerInnen, die dadurch mehrere Haltestellen zur Verfügung haben“, begründet Mobilitätsstadtrat Hannes Niederkofler die Neuerung. Er war es auch, der die Maßnahme mit dem Amt für Personenverkehr des Landes und dem Konzessionär Kronplatz Mobility umgesetzt hat. <br>Die Stadtgemeinde Bruneck hat neue Haltestellen im Lamprechtsburger Weg, in der Nähe der Kreuzung mit dem Tennisweg und an der Verbindungsstraße Lamprechtsburger Weg\/Neurauthstraße, bei der Naherholungszone an der Rienz, errichtet. Optimiert wurde die Haltestelle beim Freibad: Sie ist nun näher am Freibad und mit einer Überdachung ausgestattet. Die Strecke wird im Halbstundentakt befahren. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225818375-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>