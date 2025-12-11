<p>Seit November 2025 hat auch Reischach einen Bücherschrank und ist somit Teil der Initiative „Bücher in Bewegung“, die es bereits in vielen Orten gibt. <\/p><p>Der frei zugängliche Bücherschrank befindet sich vor dem Dorfcafè. Er ist auf eine Initiative des Teams der Pfarrbibliothek Reischach hin entstanden und wird auch von diesem betreut. Die Stadtgemeinde Bruneck hat die Realisierung mit einem Beitrag unterstützt. <\/p><p>Der Schrank soll zu einem Umschlagplatz für Bücher werden. Alle sind eingeladen ein Buch mitzunehmen, eines hinzubringen oder auch gleich vor Ort darin zu blättern, um herauszufinden, ob es die richtige Wahl ist. Zu diesem Zweck ist der Bücherschrank mit einer Sitzbank ausgestattet. <br>So geraten Bücher in Bewegung und werden geteilt – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, der Förderung des Lesens und des Gemeinschaftssinns.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225777168-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>