<p>Vom 1. bis 21. September 2026 hat die Meldung der Kandidatinnen und Kandidaten für den neu zu bestellenden Seniorengemeinderat Bruneck stattgefunden. Insgesamt haben sich 18 Personen bereit erklärt, dieses wichtige Amt zu übernehmen. Trotz der erfreulichen Anzahl an Meldungen wird eine Wahl obsolet. <\/p><p>Wie bereits angekündigt wurde, sollten im November die Wahlen für den neuen Seniorengemeinderat stattfinden. Nach Ablauf der Frist für die KandidatInnenmeldung am 21. September waren im Amt Gemeinwohl, Kultur und Soziales insgesamt 18 Annahmeerklärungen zur Kandidatur eingegangen. Nachdem somit die, laut Satzung des Seniorengemeinderates festgelegte maximale Anzahl von 20 Mitgliedern nicht überschritten wird, hat der Gemeindeausschuss in der Sitzung vom 28. September 2026 beschlossen, keine Seniorengemeinderatswahlen durchzuführen. Die neuen Mitglieder werden Ende des Jahres nach Ablauf der Amtsperiode des aktuellen Seniorengemeinderates eingesetzt. <\/p><p>„Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die mit ihrer Meldung als Kandidatin oder Kandidat bewusst Bereitschaft bekundet haben, sich in Zukunft für die Belange der Seniorinnen und Senioren in Bruneck engagieren zu wollen. Trotz der nicht vollständig besetzten 20 Sitze ist die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten eine gute Grundlage, um die wertvolle Arbeit des bisherigen Seniorengemeinderates vollumfänglich weiterzuführen. Der neue Seniorengemeinderat wird damit weiterhin eine wichtige Stimme der älteren Generation sein und die Anliegen der Seniorinnen und Senioren aktiv in das Gemeindeleben einbringen. Ich freue mich bereits jetzt auf eine gute Zusammenarbeit! Dem noch amtierenden Seniorengemeinderat wünsche ich für die verbleibenden zweieinhalb Monate der Amtsperiode noch viel Freude und Erfüllung in seiner Tätigkeit und bedanke mich herzlich bei allen Mitgliedern, dem Ausschuss und der Präsidentin für das großartige Engagement in den vergangenen Jahren“, so Stadtrat Lukas Neumair. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225829082-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>