<p>Effizientere Wiederverwertungsmethoden machen Änderungen in der Grünschnitt- und Biomüllsammlung notwendig. Hier finden Sie die Informationen zu den neuen Sammelmethoden, die ab 2027 in Kraft treten.<\/p><p>Die bisherige Grünschnittsammlung wird eingestellt. Bürgerinnen und Bürger, die eine Grünschnitttonne haben, sind gebeten, diese in der letzten Entleerungswoche vom 23. bis zum 27. November 2026 bereitzustellen, damit die Tonnen eingesammelt werden können. Sollte dies nicht erfolgen, muss die Tonne innerhalb 2026 selbst in den Recyclinghof gebracht werden. <br>Die Grünabfälle können auf einer eigenen Sammelstelle in der Max-Valier-Straße (Einfahrt Garage International) entsorgt werden. Diese ist rund um die Uhr zugänglich und videoüberwacht, um Missbrauch zu vermeiden. Wichtig ist, dass dort ausschließlich Rasenschnitt, Laub, Pflanzenreste, Blumen, Topfpflanzen und Erde entsorgt werden. Die Grünabfälle werden entweder direkt zu Grünkompost verarbeitet oder als Strukturmaterial bei der Kompostierung von Bioabfällen eingesetzt.<br>Baum-, Hecken- und Strauchschnitt können hingegen im Recyclinghof zu den üblichen Öffnungszeiten abgeladen werden oder an den Sammelstellen der Häckselaktionen, die viermal jährlich angeboten werden. <\/p><p>Im untenstehenden Informationsblatt finden Sie eine Auflistung der Abfallarten, die zu den Kategorien Grünabfälle und Biomüll gehören. Der Biomüll, sprich die Küchenabfälle werden in der Vergärungsanlage in Lana zur Erzeugung von umweltfreundlichem Strom genutzt. Es ist deshalb besonders wichtig, dass in die Biotonne ausschließlich die zulässigen Bioabfälle gelangen und kein Grünschnitt. Die Einhaltung der neuen Regelung wird kontrolliert. <\/p><p>Informationsblatt: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225832279-2414&sprache=1" title="Flyer Grünschnitt und Biomüll" data-detailonr="225832279">Grünschnitt und Biomüll<\/a><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1571197&mode=T&width=640&height=480&t=1793882598" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Rasenschnitttonne" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die Grünschnitttonnen haben ausgedient und werden eingesammelt<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832674-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>