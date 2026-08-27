<p>Seit Juli 2026 gilt in der Stadtgemeinde Bruneck das neue Verfahren für die Vergabe von Flächen für den geförderten Wohnbau. Bisher konnten Bürgerinnen und Bürger einmal jährlich im September und Oktober ein Gesuch um Zuweisung einer Baufläche einreichen. Dieses jährliche Verfahren entfällt künftig.<\/p><p>Gesuche werden künftig nur dann entgegengenommen, wenn tatsächlich eine Fläche für den geförderten Wohnbau zur Verfügung steht. Sobald dies der Fall ist, informiert die Gemeinde rechtzeitig über die digitale Amtstafel über die jeweilige Wohnbauzone, die Voraussetzungen für die Bewerbung und die Einreichfristen.<\/p><p>„Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das vor allem weniger Aufwand und mehr Klarheit“, erklärt Stadtrat Lukas Neumair. „Sie müssen künftig nicht mehr jedes Jahr ein Gesuch einreichen, obwohl noch gar nicht feststeht, wann eine Baufläche tatsächlich vergeben werden kann. Wenn eine Fläche zur Verfügung steht, werden die Bürgerinnen und Bürger von der Gemeinde rechtzeitig informiert und können sich gezielt dafür bewerben.“<\/p><p><strong>Geförderter Wohnbau an mehreren Standorten geplant<\/strong><br>Die Stadtgemeinde Bruneck arbeitet derzeit an mehreren Flächen für den geförderten Wohnbau. Dazu gehören die Fläche der Enrico-Federico-Kaserne in Bruneck Stadt sowie Flächen in St. Georgen und Reischach. Die Planungen erfolgen in Abstimmung mit den zuständigen Landesämtern und den Fraktionsverwaltungen.<br>Für diese neuen Wohnbauzonen sind derzeit noch die notwendigen Planungsschritte durchzuführen. Nach dem derzeitigen Stand ist daher davon auszugehen, dass die Gesuche für die Erstellung der Rangordnungen für die Zuweisung der Flächen 2027 oder 2028 eingereicht werden können. Die Bürgerinnen und Bürger müssen deshalb jetzt nichts unternehmen. Die Gemeinde wird rechtzeitig informieren, sobald eine konkrete Bewerbung möglich ist.<\/p><p>„Unser Ziel ist es, möglichst vielen Menschen in Bruneck die Möglichkeit zu geben, sich leistbaren Wohnraum zu schaffen“, so Neumair. „Gerade für junge Familien und Menschen, die hier leben und arbeiten, ist es wichtig, dass es langfristig entsprechende Möglichkeiten gibt. Mit den geplanten Flächen schaffen wir dafür eine wichtige Grundlage.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225819601-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>