<p>Der Kiwanis Club Bruneck hat die aus dem 19. Jahrhundert stammende Tradition der Neujahrsentschuldigungskarten vor einigen Jahren wieder aufleben lassen. Das Überreichen der Neujahrsentschuldigungskarte an den Bürgermeister hat sich inzwischen als feste Tradition etabliert. Erstmals wurde heuer Bürgermeister Bruno Wolf eine Karte überreicht. <\/p><p>Früher kaufte man sich mit den Karten von persönlichen Neujahrswünschen frei, heute hingegen sind die Neujahrentschuldigungskarten ein Geschenk, das man gerne persönlich überreicht. Der Kiwanis Club Bruneck beauftragt jedes Jahr eine lokale Künstlerin oder einen lokalen Künstler mit der Gestaltung der Karte. Heuer ist es die Unterwasserfotografin Claudia Rubner, deren Karte schwebende Körper als Symbol für Harmonie und Zusammenhalt zeigt.<\/p><p>Die Neujahrsentschuldigungskarten sind in der Apotheke von Zieglauer in Bruneck erhältlich. Der Verkaufserlös kommt einem sozialen Zweck zugute. <br>Im ECK Museum findet eine Ausstellung zu den Neujahrsentschuldigungskarten mit dem Titel: Besser Glück foerdern als Glück wünschen“ statt, in der bis zum 17. Jänner 2026 Brunecker Neujahrsentschuldigungskarten von 1821 bis 2026 gezeigt werden. Sie kann von Mittwoch bis Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr besucht werden. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1524076&mode=T&width=480&height=480&t=1765900224" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Überreichung der Neujahrsentschuldigungskarte" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: die Künstlerin Claudia Rubner, Bürgermeister Bruno Wolf, der Präsident des Kiwanis Clubs Bruneck, Andreas Niederkofler<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225777805-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>