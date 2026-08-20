<p>Vom 25. bis 27. November 2026 finden die Neuwahlen des Seniorengemeinderates statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab Anfang September als Kandidatin oder Kandidat für dieses Gremium bewerben. <\/p><p>Nach 5-jähriger Tätigkeit endet mit Ende des Jahres die Amtsperiode des aktuellen Seniorengemeinderates. Der Gemeindeausschuss hat in seiner Sitzung vom 10. August 2026 den Wahltermin für die Neuwahlen für den Zeitraum von 25. bis 27. November 2026 anberaumt sowie die Mitglieder der Wahlkommission eingesetzt. <br>Die Meldefrist für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten wurde ebenso definiert und läuft <strong>vom 1. bis 21. September 2026. <\/strong><\/p><p>Bürgerinnen und Bürger ab 55 Jahren, denen das Wohl und die Interessen der älteren Menschen am Herzen liegen und die Freude daran haben, sich aktiv für die Belange der Seniorinnen und Senioren einzusetzen, sind herzlich eingeladen, sich für die Mitarbeit im Seniorengemeinderat zu bewerben. <br>Interessierte senden dazu <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225818535-2414&sprache=1" title="Annahmeerklärung Kandidatur" data-detailonr="225818535">die Erklärung zur Kandidatur<\/a> bis spätestens Montag, 21. September, 12.00 Uhr an die E-Mailadresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:gemeinwohl@gemeinde.bruneck.bz.it">gemeinwohl@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a> oder geben diese persönlich im Amt Gemeinwohl, Kultur und Soziales im Rathaus Bruneck, zweiter Stock, von Montag bis Freitag, 08:30 – 12:30 Uhr ab. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter der Telefonnummer <a href="tel:+3904745452471">+39 0474 5452471<\/a>.<\/p><p>„Der Brunecker Seniorengemeinderat zeichnet sich seit Jahren durch seine vielen und vielfältigen Tätigkeiten aus. Er trägt wesentlich dazu bei, das soziale Leben älterer Menschen zu gestalten und Teilhabe, Begegnung sowie Gemeinschaft zu fördern. Als Sprachrohr, Beratungs- und Informationsstelle ermöglicht er es Seniorinnen und Senioren, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und ihre Erfahrungen und Fähigkeiten aktiv einzubringen. Es würde uns sehr freuen, wenn sich auch für die nächste Amtszeit bis 2031 zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten finden ließen, die dieses wichtige Amt übernehmen möchten“, betont Stadtrat Lukas Neumair. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Verwaltung\/Organe\/Seniorengemeinderat" title="Webseite Gemeinde_Unterseite Seniorengemeinderat">Hier<\/a> sehen Sie einen Überblick über die vielfältigen Aufgabenbereiche des Brunecker Seniorengemeinderates. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225818538-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>