<p>Die vielen Menschen, die zur feierlichen offiziellen Eröffnung des Offenen Kleiderschranks am Samstag, 27. September 2025 in das Gedi-Center gekommen waren, machten dem Anspruch der Einrichtung ein generationsübergreifender Treffpunkt für alle sozialen Schichten zu sein, alle Ehre.<\/p><p>Julia Engl, die in ihrer Doppelrolle als Pastoralassistentin und Stadträtin die Feier eröffnete, nannte das Projekt „Offener Kleiderschrank“ zu Recht einen besonderen Ort, der verbindet: Menschen, Generationen, Geschichten und Möglichkeiten. Sie dankte dem Team – allesamt Freiwillige, rund um Monika Gasser, für die es eine Herzensangelegenheit ist, gute Kleidung und schöne Dinge zu günstigen Preisen weiterzugeben, an Bedürftige und an alle, die Nachhaltigkeit aus Überzeugung leben.<br>Monika Gasser erzählte über die Geschichte des Projekts, das 1990 von der mittlerweile verstorbenen Hedwig Nicolussi aus der Taufe gehoben und seit 2005 im Kolpinghaus als Kleiderkammer betrieben wurde. Damals wie heute werde der gesamte Erlös sozialen Projekten gespendet, so Gasser. Durch den bevorstehenden Neubau des Kolpinghauses war es notwendig, neue Räumlichkeiten für die Kleiderkammer zu finden und so bekam sie zugleich auch einen neuen Namen und ein zeitgemäßes Logo. Monika Gasser dankte all jenen, die mitgeholfen haben, den neuen Sitz zu gestalten.<br>Sozialstadtrat Lukas Neumair unterstrich die Bedeutung des Offenen Kleiderschranks als einen Ort, an dem der soziale Status keine Rolle spielt, an dem für alle soziale Schichten dieselben Bedingungen herrschen und das Motto der Einrichtung „nachhaltig – sozial – schön“ für alle gleichermaßen gilt.<br>Dekan Josef Knapp segnete die Räumlichkeiten und die Menschen, die sich darin aufhalten und schmückte eine Wand mit einem bunten, von Firmlingen gestalteten Kreuz. <br>Die anschließenden angeregten Gespräche der zahlreichen Gäste, darunter auch die Präsidentin des Seniorengemeinderates Barbara Willimek und die Gemeinderäte Marco Pellizzari und Rudi Rastner, bewiesen einmal mehr, dass es gerade in der heutigen Zeit Orte, an denen sich alle willkommen fühlen, mehr denn je braucht. <\/p><p>Der Offene Kleiderschrank befindet sich im Gedi-Center Bruneck, in der Rienzfeldstraße 30\/A. Trägerin der Einrichtung ist die Pfarrcaritas Bruneck. Die Räumlichkeiten werden kostenlos von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Geöffnet ist er jeden letzten Samstag im Monat von 09:30 bis 17:00 Uhr, ab November 2025 zusätzlich jeden Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr und jeden Donnerstag von 09:00 bis 11:00 Uhr. <\/p><p>Parallel dazu gibt es in Bruneck auch die Kleiderkammer des Vinzenzvereins Bruneck in der Mühlgasse 2, die jeden ersten und jeden dritten Donnerstag im Monat von 14:30 bis 16:30 geöffnet ist. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1513813&mode=T&width=640&height=480&t=1759249924" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Offizielle Eröffnung des Offenen Kleiderschranks" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Hubert Frenes, Julia Engl, Rudi Rastner, Lukas Neumair, das Team des Offenen Kleiderschranks, dritte von rechts Barbara Willimek, dahinter Dekan Josef Knapp, Marco Pellizzari<br><br><br><\/span><\/span><\/span><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1513814&mode=T&width=640&height=480&t=1759250107" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Das Team der Kleiderkammer" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die freiwilligen Mitarbeiterinnen des Offenen Kleiderschranks<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225766895-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>