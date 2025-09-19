<p>Wolfgang Lukas Strohmayer ist seit 2023 österreichischer Generalkonsul in Mailand und in dieser Eigenschaft besuchte er am Donnerstag, 18. September 2025 die Stadtgemeinde Bruneck.<\/p><p>Im Gespräch mit dem Bürgermeister Bruno Wolf und dem Präsidenten des Tourismusvereins Bruneck Kronplatz Tourismus, Martin Huber wurden zunächst Autonomiefragen und der geschichtliche Hintergrund Südtirols erläutert. <\/p><p>Konkret ging es beim Treffen aber darum, Netzwerke zwischen Österreich und Südtirol zu schaffen und auszubauen, besonders in wirtschaftlicher Hinsicht. Generalkonsul Strohmayer habe hier eine bedeutende Funktion als Bindeglied zwischen Südtirol und Österreich inne, sagte Bürgermeister Bruno Wolf, der sich mit Tourismusvereinspräsident Martin Huber sehr über den konstruktiven Austausch freute. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1511953&mode=T&width=640&height=480&t=1758281343" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Generalkonsul Strohmayer besucht Bürgermeister Wolf" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Wolfgang Lukas Strohmayer, Bruno Wolf,<br> Martin Huber<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225759691-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>