<p>Ab November 2025 erweitert der Offene Kleiderschrank im Gedi Center in Bruneck seine Öffnungszeiten.<\/p><p>Er ist wie bisher jeden letzten Samstag im Monat von 09:30 bis 17:00 Uhr geöffnet und nun auch zusätzlich mittwochs von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr. <\/p><p>Der Offene Kleiderschrank ist die Fortführung der Kleiderkammer, die im Kolpinghaus in Bruneck untergebracht war. Die Räume im Gedi Center in der Rienzfeldstraße 30A werden von der Stadtgemeinde Bruneck kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein Team von engagierten Frauen – allesamt ehrenamtlich – bietet Secondhand-Kleidung, Schuhe und Accessoires an: nachhaltig, preiswert und mit viel Charme. Der Erlös wird wohltätigen Zwecken gespendet. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225771326-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>