<p>Am Samstag, 25. Juli 2026 wird der neue Skatepark beim Jugend- und Kulturzentrum UFO offiziell seiner Bestimmung als Sportstätte, dynamischer Treffpunkt und Ort der Begegnung übergeben.<\/p><p>Bürgermeister und Sportstadtrat Bruno Wolf freut sich über dieses Gemeinschaftsprojekt: „Mit dem Skatepark eröffnen wir eine Sportanlage, die durch das Zusammenspiel von Gemeinde, Land, der Sektion Skateboard des SSV Bruneck und des Jugend- und Kulturzentrums UFO entstanden ist.“<br>Die Eröffnung beginnt um 11 Uhr. Neben Grußworten und der Segnung stehen auch zwei Contests auf dem Programm. Die Veranstaltung wird mit Musik und einem Barbecue umrahmt.<\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck freut sich auf ein gemeinsames Fest mit der Skateboard-Community und allen Interessierten! <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225814252-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>