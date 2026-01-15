<p>Mit der Enthüllung der Olympionikentafel auf dem Brunecker Rathausplatz am Mittwoch, 14. Jänner 2026 ist der olympische Geist nun auch in Bruneck eingezogen. In Bronze verewigt sind die zwei Brunecker Olympiamedaillengewinner Hugo Herrnhof, Silber mit der Short Track-Staffel in Calgary 1998 und Gold in Lillehammer 1994 sowie Kurt Brugger, Gold im Rodel-Doppelsitzer in Lillehammer 1994. <\/p><p>Letzterer war es dann auch, der mit Bürgermeister Bruno Wolf die Medaillengewinnertafel im Beisein von weiteren Olympiateilnehmern, Sportfunktionären und Mitgliedern des Gemeindeausschusses enthüllte. „Diese Tafel steht hier sowohl um unserer Medaillengewinner zu ehren als auch um den jungen Menschen zu zeigen, dass mit Einsatz, Begeisterung, Zielstrebigkeit und Disziplin vieles möglich ist und große Träume, auch der olympische, wahr werden können“, betonte der Bürgermeister. <br>Der feierliche Auftakt am Rathausplatz fand seine Fortsetzung in der vollbesetzten Aula des Sowi-Kunstgymnasiums Bruneck, wo neben den früheren Olympioniken Kurt Brugger, Irmgard Trojer (Hürdenlauf Seoul 1988 und Barcelona 1992), Roland Clara (Langlauf Vancouver 2010 und Sotschi 2014), mit Tommy Purdeller und Luca Zanatta auch zwei Athleten hinzukamen, die heuer Teil der olympischen Eishockeymannschaft sind.<br>Stadträtin Julia Engl und Stadtrat Lukas Neumair führten mit den Olympioniken eine anregende Podiumsdiskussion, in der es neben den sportlichen Erfolgen vor allem auch um die olympischen Werte Leidenschaft, Respekt, Fairplay und Zusammenhalt sowie um die Begeisterung für den Sport selbst und den oft harten Weg zum großen Traum Olympia ging. Die Olympioniken ließen ihre Olympiaerfahrungen auf äußerst sympathische Art Revue passieren, gespickt mit unterhaltsamen persönlichen Noten, mit Fotos und Filmausschnitten untermalt. Dabei gelang es ihnen, die Schülerinnen und Schüler in der vollbesetzten Aula mit ihren Erzählungen zu fesseln.<br>Den Olympianewcomern Tommy Purdeller und Luca Zanatta sowie den per Video zugeschalteten Anna Caumo (Eishockey), Damian Clara (Eishockey) und Patrick Baumgartner (Bob), die ebenfalls Teil der italienischen Olympiaauswahl sind, war in erster Linie die immense Vorfreude auf die Spiele gemeinsam, die sie mehr als den Druck einer Höchstleistung empfinden. Und schließlich auch die große Ehre, einmal Teil des bedeutendsten Sportereignisses der Welt zu sein.<\/p><p>Olympia ist – darüber waren sich die „alten“ und die jungen Olympioniken einig, etwas ganz Besonderes und wenn es schon sozusagen vor der Haustür stattfindet, sollte die Gelegenheit genutzt werden, um in irgendeiner Form Olympialuft zu schnuppern – wenn schon nicht live, dann beim großen Public Viewing auf dem Paul-Tschurtschenthaler-Platz in Bruneck. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527275&mode=T&width=640&height=480&t=1768476688" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Enhüllung Olympionikentafel" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Goldmedaillengewinner Kurt Brugger mit Bürgermeister Bruno Wolf<\/span><\/span><\/span><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527277&mode=T&width=640&height=480&t=1768476785" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Gruppenfoto Olympionikentag" title="Marco Pelllizzari" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Olympioniken mit Vertretern der Gemeinde und des Sports; Foto: Marco Pellizzari<br><br><\/span><\/span><\/span><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527279&mode=T&width=640&height=480&t=1768476910" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Olympionikentag in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die vollbesetzte Aula des Sowi-Kunstgymnasiums<\/span><\/span><\/span><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527280&mode=T&width=640&height=480&t=1768477011" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Olympionikentag in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Julia Engl, Irmgard Trojer, Kurt Brugger, Roland Clara, Tommy Purdeller, Luca Zanatta, Lukas Neumair<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225781364-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>