<p>Bei einem kürzlich stattgefundenen Treffen im Bruneck Rathaus stellte Sicherheitslandesrätin Ulli Mair das neue Ortspolizei-Gesetz vor, das den Weg für zusätzliche Möglichkeiten in der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit ebnen soll. <\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck führt bereits seit Jahren einen übergemeindlichen Polizeidienst in den Gemeinden St. Lorenzen, Gais, Pfalzen, Percha, Olang und Rasen-Antholz durch, deren Bürgermeister neben Brunecks Bürgermeister Bruno Wolf, der Kommandantin der Ortspolizei Lisa Innerbichler, dem Vizekommandanten Wolfgang Furggler und der Dienststellenleiterin Verena Lercher am Treffen teilnahmen. <br>"Der direkte Austausch mit den Bürgermeistern und den Verantwortlichen der Ortspolizei ist entscheidend, um den neuen gesetzlichen Rahmen auszuschöpfen und mit Leben zu füllen. Unser Ziel sind rasch umsetzbare und effiziente Lösungen, die eine bedarfsgerechte Organisation des Dienstes gewährleisten und die Ortspolizei in ihrer wichtigen Rolle für die öffentliche Sicherheit nachhaltig stärken", betonte Landesrätin Mair.<br>Bürgermeister Bruno Wolf hob den Wert der übergemeindlichen Zusammenarbeit hervor und betonte: „Es ist nun entscheidend, die Chancen und Instrumente, die das neue Gesetz bietet, gezielt zu nutzen.“ <br>„Um den Wunsch der Bürgermeister der Partnergemeinden nach einer erhöhten Präsenz in den jeweiligen Gemeinden nachzukommen ist jedenfalls die personelle Aufstockung der Ortspolizei Bruneck notwendig“, sagte Kommandantin Lisa Innerbichler. Diese Vergrößerung der Ortspolizei müsse umgehend sowohl strategisch als auch operativ geplant werden, so Innerbichler. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1568641&mode=T&width=640&height=480&t=1792494929" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Austausch mit Landesrätin Mair über den übergemeindlichen Ortspolizeidienst" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Alexander Dariz\/Bürgermeister Gais, Martin Ausserdorfer\/Bürgermeister St. Lorenzen, Landesrätin Ulli Mair, Theodor Guggenberger\/Bürgermeister Percha, Bruno Wolf\/Bürgermeister Bruneck, Roland Tinkhauser\/Bürgermeister Pfalzen, Lisa Innerbichler\/Kommandantin Ortspolizei Bruneck, Wolfgang Furggler\/Vizekommandant Ortspolizei Bruneck, Verena Lercher\/Leiterin Dienststelle Verkehrspolizei, Lukas Schnarf\/Bürgermeister Olang, Thomas Schuster\/Bürgermeister Rasen-Antholz (Foto: LPA\/Lukas Forer)<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225830377-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>