<p>Die Ortspolizei Bruneck wurde letzthin mit mehreren nicht alltäglichen Problematiken konfrontiert.<\/p><p>Entlang der Reischacher Straße wurde etwa ein E-Roller mit auffallend hoher Geschwindigkeit beobachtet. Eine Messung mit dem Telelaser hat ergeben, dass dieser bergaufwärts 38 km\/h erreichte – zulässig bei E-Rollern sind maximal 20 km\/h. Die entsprechende Verwaltungsstrafe wurde verhängt.<\/p><p>Ebenfalls festgestellt haben die Polizeibeamten\/innen ein E-Bike, das verdächtig schnell unterwegs war, scheinbar ohne dass der Fahrer in die Pedale treten musste. Die anschließende Kontrolle hat gezeigt, dass das Gefährt ohne Zutun des Lenkers imstande ist, mindestens 30 km\/h schnell zu fahren. Damit handelt es sich eindeutig um ein nicht reguläres E-Bike, das von der Ortspolizei beschlagnahmt wurde. Der Eigentümer erhält zudem eine Verwaltungsstrafe. Der Elektroantrieb darf den Radfahrer nämlich nur bis zu einem Limit von 25 km\/h unterstützen.<\/p><p><strong>Gefälschte Führerscheine<\/strong><br>Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle hatte ein Autofahrer sowohl Führerschein als auch Fahrzeugschein vor Ort nicht dabei. Nachträglich schickte der Lenker per E-Mail eine Kopie eines offensichtlich gefälschten deutschen Führerscheins. Zudem fehlte die gesetzliche Revision des Fahrzeugs. Neben den empfindlichen Verwaltungsstrafen wurde die Person bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<\/p><p>In einem weiteren Fall wurde ein Fahrzeug von der Ortspolizei angehalten, nachdem dieses eine rote Ampel missachtet hatte. Der Fahrzeuglenker legte den Polizeibeamten\/innen daraufhin einen Führerschein vor, der sich nach kurzer Überprüfung als gefälscht herausstellte. Zusätzlich zur Verwaltungsstrafe samt Punkteabzug wegen der roten Ampel folgte auch hier eine Anzeige.<br>Der Fahrer war den Behörden bereits bekannt, da ihm vor 20 Jahren sein deutscher Führerschein wegen Alkohol am Steuer entzogen worden war. Letzthin wurde derselbe Fahrer wieder von der Ortspolizei angehalten – dabei war dieser im Besitz eines abgelaufenen Führerscheins aus Malta, der eingezogen wurde.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768517-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>