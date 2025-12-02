<p>Wegen einer Brandschutzprüfung ist das Parkhaus „Parking Rathaus“ am Donnerstag, 4. Dezember 2025 ab 07:00 Uhr geschlossen. Es kann zu einer Rauchentwicklung kommen, die Teil des Tests ist.<\/p><p>Ab Donnerstagnachmittag ist das Parkhaus wieder geöffnet.<br>Für eventuelle Fragen wenden Sie sich bitte an die Zentrale der Ortspolizei unter <a href="tel:+390474545999">+39 0474 545999<\/a>. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225776360-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>