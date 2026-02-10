<p>Im Parkhaus Parking Rathaus kann ab sofort 30 Minuten lang kostenlos geparkt werden.<\/p><p>„Damit kommt die Stadtverwaltung dem vielfachen Wunsch nach, beispielsweise für schnelle Erledigungen oder das Bringen und Abholen von Kindern zu Nachmittagsaktivitäten keine Parkgebühr entrichten zu müssen“, sagt Bürgermeister Bruno Wolf. <\/p><p>Das Ticket muss vor dem Ausfahren an einer der Kassen entwertet werden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225784862-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>