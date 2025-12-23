<p>Privatpersonen und Unternehmen können Parkplätze in der Tiefgarage Parking NOBIS beim NOI Techpark in der Stegener Straße in Bruneck erwerben.<\/p><p>Die Parkplätze stehen ab sofort zur Verfügung. Bei Interesse können unter der E-Mail-Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:sekretariat@gemeinde.bz.it">sekretariat@gemeinde.bz.it<\/a> ein Lageplan und eine Preisliste angefordert werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225778969-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>