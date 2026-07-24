<p>Am Montag, 27. Juli 2026 beginnen die Arbeiten zur Neugestaltung des Parkplatzes bei der Sportzone in Dietenheim.<\/p><p>Der Parkplatz ist für die Dauer der Arbeiten nicht nutzbar. Die Durchfahrt für die darüberliegenden Höfe ist gewährleistet.<br>Durch die Neugestaltung wird der Parkplatz übersichtlicher, klar strukturiert, sicherer und dank neuer Bepflanzung auch grüner. Die Arbeiten werden innerhalb Spätherbst 2026 abgeschlossen sein. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225814716-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>