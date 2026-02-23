<p>Auf Einladung von Stadtrat Lukas Neumair haben Ursula Braun, Pflegedienstleiterin des Gesundheitsbezirks Bruneck und Erika Schöpfer, stellvertretende Koordinatorin des Hauskrankenpflegedienstes bei der Sitzung des Seniorengemeinderates am 5. Februar 2026 das Angebot der präventiven Hausbesuche vorgestellt.<\/p><p>Es ist dies kein ganz neuer Dienst, denn er wird bereits seit Herbst 2024 angeboten. Trotzdem wurde die Gelegenheit genutzt, um ihn den Mitgliedern des Seniorengemeinderates vorzustellen, die wichtige Bezugspersonen für die ältere Generation in Bruneck sind und damit wertvolle Multiplikatoren für Informationen. <br>Die präventiven Hausbesuche sind für Menschen über 75 gedacht, die autonom leben und in kein Betreuungsnetz aufgenommen sind. Sie werden telefonisch über eine Festnetznummer des Gesundheitsbezirks Bruneck kontaktiert und ihnen wird ein Hausbesuch durch eine Bezugskrankenpflegerin angeboten. Im gemeinsamen Gespräch, idealerweise im Beisein eines Familienmitgliedes, werden Themen zum gesunden Altern vertieft, darunter Ernährung, Schlaf und Mobilität, um eventuelle Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können. Die Bedürfnisse der älteren Menschen werden so konkret erhoben, wobei der Schwerpunkt auf der Gesundheitsförderung der Person selbst und der Entlastung von unterstützenden oder pflegenden Angehörigen liegt. <br><br>Das Angebot ist nicht gänzlich ohne Schwierigkeiten angelaufen, zumal ältere Menschen zu Recht bei telefonischer Kontaktaufnahme vorsichtig sind. Dies wurde auch von den Mitgliedern des Seniorengemeinderates ins Feld geführt. Da sich aber gerade präventive Dienste sehr positiv auf das Leben älterer Menschen auswirken, ist es dem Team rund um Ursula Braun ein großes Anliegen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Der Seniorengemeinderat kann dafür ein wichtiges Bindeglied sein.<\/p><p>Informationen zu den präventiven Hausbesuchen erhalten Sie unter der Nummer <a href="tel:+390474586524">+39 0474 586524<\/a>. <\/p><p><br><\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225786710-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>