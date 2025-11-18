<p>Der Ausbau der Radmobilität ist eines der Themen, auf das die Stadtgemeinde Bruneck besonderes Augenmerk legt.<\/p><p>„Um den Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad auch für die Arbeitswege zu fördern, braucht es gut ausgebaute und gepflegte Fahrradwege, die das gesamte Gemeindegebiet und die Nachbargemeinden abdecken. Als Fortführung des Fahrradweges Bruneck – Reischach arbeiten wir deshalb an der Verbindung Reischach – Stefansdorf“, informiert Bürgermeister Bruno Wolf.<\/p><p>Der Gemeindeausschuss hat am 10. November 2025 den Auftrag zur Ausarbeitung des Projekts über die technisch-wirtschaftliche Machbarkeit des Radwegs Reischach – Stefansdorf erteilt. Die derzeit von der Gemeindeverwaltung ins Auge gefasste Trasse stellt die Grundlage für die Gespräche mit den Grundeigentümerinnen und -eigentümern dar. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225774248-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>