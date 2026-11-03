<p>Ausgedient für die einen, nützlich und wertvoll für die anderen: Mit einer neuen Pinnwand im Recyclinghof setzt die Gemeinde Bruneck ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.<\/p><p>Nicht alles, was man selbst nicht mehr benötigt, muss gleich weggeworfen werden. Oft gibt es Menschen, die genau diesen Gegenstand suchen und gut gebrauchen können. Um die Wiederverwendung zu fördern und dafür Bürgerinnen und Bürger besser miteinander zu vernetzen, hat die Gemeinde Bruneck am städtischen Recyclinghof eine eigene Pinnwand eingerichtet. <br>Die Initiative geht auf einen Vorschlag von Gemeinderätin Evi Ertl zurück, die sich dafür stark macht, dass in Bruneck verschiedene Möglichkeiten geschaffen werden, gebrauchte Gegenstände weiterzugeben, anstatt sie zu entsorgen. Gemeinsam mit dem für den Recyclinghof zuständigen Stadtrat Daniel Schönhuber ist daraus nun die Pinnwand entstanden, die Angebot und Nachfrage zusammenbringt.<br>Während der Öffnungszeiten des Recyclinghofes können die Bürgerinnen und Bürger Anzeigen anbringen, in denen sie gebrauchte Gegenstände zum Verschenken oder Verkaufen anbieten. Gleichzeitig können die Besucherinnen und Besucher des Recyclinghofes nachsehen, ob etwas dabei ist, das sie selbst gebrauchen können. <br>Jede Anzeige muss mit einer Telefonnummer versehen sein, um direkt Kontakt mit der anbietenden Person aufnehmen zu können. Die Gegenstände bleiben bei den jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümern und werden von diesen direkt an die Interessierten weitergegeben.<br>„Als Gemeinde ist es wichtig, auch kleine, aber konkrete Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen. Nicht alles, was man selbst nicht mehr braucht, ist Abfall. Was für den einen überflüssig geworden ist, kann für den anderen noch sehr wertvoll sein. Die Pinnwand ist eine einfache Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und die Wiederverwendung zu fördern“, betont Stadtrat Schönhuber.<br>Mit dieser Initiative setzt Bruneck einen weiteren Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft und bewussten Umgang mit Ressourcen, denn Gegenständen eine zweite Chance zu geben ist einfach und äußerst effizient.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832270-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>