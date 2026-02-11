<p>Möchten Sie aktiv an den Wahlen teilnehmen und einen Blick hinter die Kulissen werfen? Dann melden Sie sich als StimmzählerIn für das Referendum vom 22. und 23. März 2026!<\/p><p>Voraussetzungen:<\/p><p>•Sie sind in der Gemeinde Bruneck wahlberechtigt.<br>•Sie haben Ihre Schulpflicht erfüllt.<\/p><p>Ablauf:<\/p><p>•Samstag, 21. März, 16 Uhr: Die StimmzählerInnen treffen sich in der ihnen zugeteilten Wahlsektion, um die Stimmzettel zu stempeln.<br>•Sonntag, 22. März und Montag, 23. März: Es werden Schichten eingeteilt, um die Abstimmungszeiten (Sonntag von 7 bis 23 Uhr und Montag von 7 bis 15 Uhr) abzudecken.<br>•Montag, 23. März, 15 Uhr: Die StimmzählerInnen treffen sich wieder in der Wahlsektion, um die Stimmen auszuzählen.<\/p><p>Vergütung:<\/p><p>•Als StimmzählerIn erhält man eine Vergütung von 119,50 €.<br>•Zusätzlich kann man die am Wochenende gearbeiteten Tage als Ausgleichsruhetage nachholen, immer in Absprache mit dem\/der ArbeitgeberIn.<\/p><p>Bei Interesse melden Sie sich gerne unter der Nummer <a href="tel:+390474545279">+39 0474 545279<\/a> oder per Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it">bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225785086-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>