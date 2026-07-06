<p>Auch heuer beteiligte sich die Bezirksgemeinschaft Pustertal als Mitglied des Netzwerkes RE.A.DY (Nationales Netzwerk der öffentlichen Verwaltungen gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität) am Pride Month und setzte mit unterschiedlichen Initiativen ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Offenheit, Respekt und Gleichberechtigung.<\/p><p>Im Sozialzentrum Toblach entstanden in den vergangenen Wochen zahlreiche handgefertigte Produkte in den Farben des Regenbogens (Symbol für Vielfalt, Inklusion und Wertschätzung unterschiedlicher Lebensrealitäten). Die Betreuten stellten Teppiche, Sitzkissen, T-Shirts und Patschen her und setzten damit kreative und farbenfrohe Akzente. Darüber hinaus wurde eine Sitzbank in Regenbogenfarben gestaltet und mit der Aufschrift „Wir stehen für Vielfalt“ versehen. Die Bank soll Besucherinnen und Besucher dazu einladen, über Respekt, Zusammenhalt und ein wertschätzendes Miteinander nachzudenken.<\/p><p>Ein weiteres Zeichen setzte der Frauenhausdienst der Bezirksgemeinschaft Pustertal, der im Rahmen des Pride Month eine Weiterbildung zum Thema „LGBTQIA+“ organisierte. Ziel der Veranstaltung war es, Wissen zu vertiefen und die Sensibilisierung für Vielfalt und Diversität im beruflichen Alltag zu stärken. Im Rahmen der Weiterbildung wurden verschiedene zentrale Themenbereiche behandelt, darunter die Sensibilisierung für LGBTQIA+-Themen, kritische Reflexionen zu Geschlecht, Queer-Sein und gesellschaftlichen Strukturen, sexuelle Identität, Selbstbestimmung und Coming-out sowie konkrete Handlungsmöglichkeiten für einen respektvollen und inklusiven Umgang mit queeren Menschen. Als Referentinnen konnten Arianna Miriam Fiumefreddo und Adele Zambaldi von der Organisation Centaurus gewonnen werden. Centaurus ist ein Verein, der sich für die Sichtbarkeit, Unterstützung und Rechte von LGBTQIA+-Personen einsetzt. Der Verein bietet Beratung, Austauschmöglichkeiten und Initiativen zur Sensibilisierung für Vielfalt an. Weitere Informationen sind unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.lgbt.bz.it">www.lgbt.bz.it<\/a> verfügbar.<\/p><p>Auch das Sozialzentrum Trayah beteiligte sich aktiv am Pride Month. Im Rahmen der Aktion „PRIDE MONTH IN BRUNECK“ wirkten Betreute gemeinsam mit vielen weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern am gemeinschaftlichen Bemalen des Zebrastreifens in Regenbogenfarben für Vielfalt und Zusammenhalt mit. <\/p><p>Mit den unterschiedlichen Aktivitäten möchten die Dienste und Einrichtungen der Bezirksgemeinschaft Pustertal ein klares Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Maria Pia Pizzolli, Mitglied des Bezirksausschusses, freute sich sehr über die Aktionen: „Mit unseren Beiträgen im Pride Month setzten wir ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung. Es ist uns wichtig, dass sich alle Menschen in unserer Gesellschaft angenommen und respektiert fühlen. Vielfalt macht unsere Gemeinschaft stärker und lebenswerter.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225811193-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>