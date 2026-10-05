<p>Wie kann mit Holz möglichst sauber, sicher und effizient geheizt werden? Dieser Frage widmete sich eine von der Stadtgemeinde Bruneck organisierte Informationsveranstaltung mit den für Bruneck zuständigen Kaminkehrern Fabian und Hannes Dorfmann.<\/p><p>Zu Beginn verlas die zuständige Umweltstadträtin Stefanie Peintner eine Grußbotschaft von Georg Pichler, Direktor des Amtes für Luft und Lärm. Pichler konnte krankheitsbedingt nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen, hatte seine Anmerkungen jedoch vorab an die Stadträtin übermittelt. Darin verwies er darauf, dass sich die Luftqualität in Südtirol in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert hat. Gleichzeitig stamme ein großer Teil des Feinstaubs aus Holzheizungen. Gerade bei kleinen Anlagen könne durch richtiges Heizen viel bewirkt werden.<br>Die Kaminkehrer erklärten anschließend anschaulich, worauf beim Heizen zu achten ist. Besonders wichtig ist das richtige Anzünden von oben, da die entstehenden Holzgase dabei kontrollierter verbrennen können. Eine gute Verbrennung benötigt ausreichend Sauerstoff – die Luftzufuhr sollte daher während der Verbrennung nicht zu früh gedrosselt werden. Auch vom Nachlegen während der laufenden Verbrennung wird abgeraten.<br>Ob ein Ofen gut verbrennt, lässt sich an verschiedenen Merkmalen erkennen: wenig bzw. kein sichtbarer Rauch, kaum Geruch, helle Asche und eine helle, lebendige Flamme sprechen für eine gute Verbrennung. Dunkler Rauch, viel Ruß oder dunkle Asche können hingegen auf eine unvollständige Verbrennung hinweisen.<br>Auch die regelmäßige Reinigung und Wartung der Anlage sind wichtig. Besonders eindringlich war der Hinweis, dass Plastik und andere ungeeignete Materialien nicht im Holzofen verbrannt werden dürfen.<br>Die Veranstaltung ist Teil einer Sensibilisierungskampagne zur Luftqualität, an der sich neben Bruneck auch die Gemeinden Gais, Olang, Percha, Pfalzen, Rasen-Antholz und St. Lorenzen beteiligen. Wer beim Termin in Bruneck nicht dabei sein konnte, hat noch weitere Möglichkeiten, die Veranstaltung zu besuchen:<\/p><ul><li>am Dienstag, 6. Oktober, 19.00 Uhr: Kulturhaus Oberrasen<\/li><li>am Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr: Kirchen-Bildungs-Zentrum KiBiZ in Percha.<\/li><\/ul><p>Eine Veranstaltung im Rahmen des Klimamonats 2026 der Stadtgemeinde Bruneck<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1565727&mode=T&width=640&height=480&t=1791192409" class="fr-fil fr-dib width66" alt="von links: Stadträtin Peintner mit den Kaminkehrern Fabian Dorfmann und Hannes Dorfmann" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Stadträtin Stefanie Peintner mit den Kaminkehrern Fabian Dorfmann und Hannes Dorfmann bei der Veranstaltung in der Stadtbibliothek<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225827218-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>