<p>Wenn draußen die Temperaturen sinken, beginnt in vielen Haushalten wieder die Heizsaison. Doch wie heizt man mit Holz eigentlich richtig? Wie zündet man effizient an, welches Holz eignet sich – und was sollte bei Wartung und Reinigung beachtet werden?<\/p><p>Antworten darauf gibt es am Dienstag, 29. September 2026, um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Bruneck. Die Stadtgemeinde Bruneck lädt gemeinsam mit dem Landesamt für Luft und Lärm und den Kaminkehrern zum Informationsabend „Mehr Wärme. Weniger Rauch. Richtig Heizen mit Holz.“ ein. <br>Georg Pichler, Direktor des Amtes für Luft und Lärm spricht zum Thema Luftqualität und zeigt auf, welchen Einfluss richtiges Heizen auf die Emissionen hat. Die beiden für Bruneck zuständigen Kaminkehrer Fabian und Hannes Dorfmann bringen anschließend jede Menge Praxiswissen mit: vom richtigen Anzünden über geeignete Brennstoffe bis hin zu Wartung und Reinigung.<br>Im Mittelpunkt steht dabei nicht der Vortrag, sondern der direkte Austausch. Bei der anschließenden Fragerunde können die Besucherinnen und Besucher ihre ganz konkreten Fragen stellen. Was tun, wenn der Ofen stark raucht? Welches Holz darf in den Ofen? Wie oft muss eine Feuerstätte gewartet werden? Und woran erkennt man, dass etwas nicht stimmt? <\/p><p>Die Veranstaltung ist Teil der Sensibilisierungskampagne zur Luftqualität, an der sich neben Bruneck die Gemeinden Gais, Olang, Percha, Pfalzen, Rasen-Antholz und St. Lorenzen beteiligen. <\/p><p>Gute Nachrichten für diejenigen, die am kommenden Dienstag keine Zeit haben bei der Veranstaltung in Bruneck dabei zu sein: Das Event findet mehrfach statt:<\/p><p>•am Dienstag, 06. Oktober um 19.00 Uhr im Kulturhaus Oberrasen <br>•am Donnerstag, 22. Oktober um 19.30 Uhr im Kirchen-Bildungs-Zentrum KiBiZ in Percha.<\/p><p>Die Veranstaltung ist eine Aktion des Klimamonats 2026 der Stadtgemeinde Bruneck.<\/p><p> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826087-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>