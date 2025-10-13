<p>Mit dem Event <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Lokal_handeln_gemeinsam_wirken_grosses_Interesse_bei_Brunecker_Infoabend_zum_Klimaschutz" title="Link auf interne Pressemitteilung">„Klimaplan Südtirol 2040 – Lokal handeln, gemeinsam wirken“<\/a> endete der erste Brunecker Klimamonat.<br>Zeit, Bilanz zu ziehen.<\/p><p>Nach dem Motto „grün.sauber.lebenswert“ gab es ein buntes Veranstaltungsprogramm mit verschiedenen Schwerpunkten.<\/p><p><strong>Klimagerechtigkeit<\/strong><br>In Zusammenarbeit mit der oew (Organisation für Eine solidarische Welt) machte die Wanderausstellung „Isch’s gleich?“ Halt bei der Stadtbibliothek Bruneck. Annalena Egger gestaltete die interaktive Auftaktveranstaltung „Warum Klimagerechtigkeit uns alle angeht“. Bei einem Rollenspiel versetzte sich das Publikum in andere Lebensrealitäten und erlebte, mit welchen Herausforderungen der Klimakrise die Menschen konfrontiert sind. <br>Klimagerechtigkeit und Flucht war das Thema der sehr gut besuchten Podiumsdiskussion mit dem syrisch-deutschen Aktivisten und Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland, Ibo Mohamed, Francesca Rosignoli, EURAC-Expertin für Umweltgerechtigkeit und Matthias Baur von der Caritas Flüchtlingsberatung. <\/p><p><strong>Nachhaltig Reisen<\/strong><br>Im Urlaub entschleunigen, den Moment achtsam wahrnehmen – das gilt auch für die Wahl des Fortbewegungsmittels - ob mit Zug, Rad oder zu Fuß. Bei der Veranstaltungsreihe „Alternativ Reisen“ erzählten drei Menschen ihre Reiseerlebnisse, was auf viel Interesse stieß. <br>Heiner Nicolussi-Leck berichtete über das Pilgern und die Erkenntnis, dass man anders zurückkommt, als man weggegangen ist. Sonja Hartner zeigte Bilder von Ihren Radreisen, wobei sie von sich selbst sagt, dass sie keineswegs sportlich sei, sondern „nur“ viel Ausdauer habe. Die braucht sie auch, wenn sie auf den Spuren der Tour de France die französischen Alpen mit dem Rad bezwingt. Sie gab Tipps für NeueinsteigerInnen und Geübte. Zugliebhaber Angelo Marku verriet Tipps und Tricks zu Ticketbuchungen, welche Zugstrecken besonders viele Highlights bieten und dass manchmal die Fahrt im Regionalzug lohnender ist als in den bekannten touristischen Zuggarnituren. <\/p><p><strong>Radtag<\/strong><br>Auf dem Rathausplatz war Ende September die beliebte Fahrrad-Reparaturwerkstatt zu Gast, ein Parcours der Ortspolizei zum Thema „Sicheres Fahrradfahren“ für Kinder und ein Infopoint für Lastenfahrräder. Der Graben war für Radfahrende und FußgängerInnen reserviert.<\/p><p>Umweltstadträtin Stefanie Peintner zeigt sich zufrieden mit der Klimamonat-Premiere: „Wir als Stadtverwaltung machen unsere Hausaufgaben in puncto Klimaschutz. Wir wollen nicht nur ein klimafreundliches Image - wir handeln. Der Klimamonat ergänzt diese Bemühungen, indem er Bewusstsein für viele Facetten des Themas schafft. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Auszeichnung als KlimaGemeinde Gold ist für uns ein Etappenziel, auf das wir stolz sind. Gleichzeitig ist es ein Auftrag den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Und diesen Auftrag nehmen wir ernst.“<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Leben_in_Bruneck\/Fotogalerie\/Klimamonat_Oktober_2025" title="Link auf die Fotogalerie">Hier sehen Sie einige Eindrücke des Klimamonats.<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768681-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>