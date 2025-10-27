<p>Das Kühbergl gilt seit jeher als wichtiger Naherholungsort für die Brunecker Bevölkerung. Viele Einheimische nutzen die idyllische Lage für Spaziergänge, um Natur und Ruhe unmittelbar vor der Haustür zu genießen.<\/p><p>Um diesen beliebten Bereich noch attraktiver und sicherer zu gestalten, wurden in den vergangenen Wochen die Wege vom Parkplatz Schlossberg bis zum Waldfriedhof sowie vom Kino zum Waldfriedhof bzw. zu den Seen saniert.<br>Der Tourismusverein Bruneck Kronplatz Tourismus hat damit eine Firma beauftragt und die entsprechenden Kosten übernommen. Für die notwendigen Entwässerungsrinnen sorgte die Fraktion Bruneck.<\/p><p>Mit der Sanierung konnte nicht nur die Qualität der Wege verbessert, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Aufwertung des Gebietes geleistet werden. Das Kühbergl bietet damit weiterhin die besten Voraussetzungen, um Natur, Bewegung und Erholung miteinander zu verbinden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225770248-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>