<p>Seit 2011 ist der 15. März in Italien der Sensibilisierung für Essstörungen gewidmet. Die Stadtgemeinde Bruneck möchte die diesjährige Sensibilisierungs- und Informationsaktion des Forums Prävention \/ Fachstelle INFES mittragen und lässt dafür Schloss Bruneck am 15. März in lila erstrahlen. <\/p><p>Am Nationalen Tag der Lila Schleife („Giornata Nazionale del fiocchetto lilla“) gedenkt man Giulia Tavilla, einem Mädchen aus Genua, das am 15. März 2011 im Alter von 17 Jahren starb, während es auf die Aufnahme in eine Spezialklinik zur Behandlung seiner Bulimie wartete. Giulias Vater, Stefano Tavilla, hat daraufhin die Stiftung „mi nutro di vita“ ins Leben gerufen, um eine Behandlung für alle Betroffenen und in ganz Italien zugänglich zu machen. <\/p><p>Südtirol verfügt über ein sehr vielfältiges Behandlungsangebot gegen Essstörungen. Entsprechend den ständig neuen Herausforderungen, darunter das sinkende Erkrankungsalter sowie die Zunahme schwerer Fälle mit psychiatrischen Komorbiditäten, versucht man die Behandlungsmethoden kontinuierlich anzupassen. Nichtsdestotrotz gab es auch in Südtirol im Jahr 2025 zwei Todesfälle. Zur Vorkehrung solch schwerwiegender Folgen arbeitet das Forum Prävention gemeinsam mit dem Netzwerk EAT-Net intensiv daran, ausreichend über Essstörungen zu informieren. Zur frühzeitigen Erkennung von Essstörungen sind Fortbildungen für MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen, im Sport und im Schulbereich vorgesehen, mit denen man grundlegend über die Erkrankung aufklären und erste wichtige Maßnahmen für eine angemessene Behandlung von Betroffenen vermitteln möchte.<\/p><p>Für weitere Informationen: Beratungsstelle INFES – Fachstelle Essstörungen, <a href="tel:+390471970039">+39 0471 970039<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@infes.it">info@infes.it<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.infes.it">www.infes.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225789545-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>