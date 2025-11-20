<p> „Illumina Novembre“ nennt sich die Sensibilisierungsaktion, die das Bewusstsein für Lungenkrebs schärfen und Aufmerksamkeit auf die jüngsten therapeutischen Innovationen lenken möchte, die Hoffnung auf bessere Heilungschancen und eine höhere Überlebensrate schöpfen lassen. Schloss Bruneck wird dafür am 22. November 2025 weiß beleuchtet.<\/p><p>Bereits zum elften Mal startet die Allianz zur Bekämpfung von Lungenkrebs ALCASE Italia die jährliche Sensibilisierungskampagne „Illumina Novembre“ und möchte damit aufklären, informieren aber auch Mut machen. Lungenkrebs ist nach Brust- und Darmkrebs die dritthäufigste Krebsart in Italien. Laut dem letzten Bericht von Ende 2024 betrifft diese Krebsart in ganz Italien etwa 45.000 Menschen. Ermutigend ist, dass in den letzten Jahren ein deutlicher Rückgang der Sterblichkeit zu verzeichnen ist, nämlich um 46,4 % bei Frauen und um 35,5 % bei Männern unter 50 Jahren. Diese Beobachtung deckt sich mit dem Fortschritt bei der Überlebensrate nach der Diagnose von Lungenkrebs, der sich dank der jüngsten therapeutischen Innovationen verzeichnen lässt. <\/p><p>ALCASE möchte mit der Sensibilisierungskampagne „Illumina Novembre“ wichtige Botschaften vermitteln und ermutigen: <\/p><p>● Früherkennung ermöglicht es, mit weniger aggressiven Behandlungen und höheren Heilungschancen einzugreifen. Risikogruppen oder Personen mit verdächtigen Symptomen sind deshalb aufgefordert, ihren Hausarzt aufzusuchen, der die Notwendigkeit von weiteren Untersuchungen bewertet. <\/p><p>● Die Durchführung von Genomtests ermöglicht die Entdeckung von Genveränderungen, die den Weg für gezielte Therapiestrategien ebnen, die weitaus wirksamer und weniger toxisch sind als die Standard-Chemotherapie.<\/p><p>● Zugang zu neuen minimalinvasiven Behandlungen, darunter:<\/p><p>- Radikalchirurgie mit minimalinvasiven Techniken, die auch für ältere Patienten geeignet sind;<\/p><p>- stereotaktische Strahlentherapie, die die Nebenwirkungen der Strahlentherapie reduziert und deren Wirksamkeit erhöht;<\/p><p>- Immuntherapie und molekular zielgerichtete Medikamente, mit denen das Fortschreiten der Krankheit über Jahre hinweg kontrolliert werden kann, wodurch der Tumor weniger aggressiv wird und die Patienten eine gute Lebensqualität bewahren können.<\/p><p>Zur weiteren Sensibilisierung der Öffentlichkeit wird ALCASE im gesamten Monat November Aufklärungsinhalte auf digitalen Plattformen und sozialen Medien veröffentlichen, um Symptome und Risikofaktoren aufzuzeigen und Präventionsstrategien hervorzuheben. <\/p><p>Über ALCASE Italia: als erste italienische Non-Profit-Organisation, die sich ausschließlich dem Kampf gegen die häufigste und tödlichste Krebsart, dem Lungenkrebs widmet, verfolgt ALCASE Italia seine Mission durch Präventions-, Unterstützungs- und Informationsprojekte für Patienten und organisiert regelmäßig öffentliche Veranstaltungen, um das Bewusstsein für diese Krankheit zu schärfen. <\/p><p>Für weitere Informationen: <a href="https:\/\/www.alcase.it" title="Link auf die externe Seite alcase">www.alcase.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225774846-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>